ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف الأهلي المصري نظيره الترجي التونسي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025-2026 على ملعب القاهرة الدولي.

اللقاء يأتي بعد انتهاء الذهاب بنتيجة هدف نظيف لصالح الترجي من ركلة جزاء أثارت الكثير من الجدل احتسبها الحكم عيسى سي ونفذها الجزائري الدولي محمد أمين توجاي بنجاح في شباك مصطفى شوبير.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الأهلي والترجي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025-2026؟

موعد مباراة الأهلي والترجي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025-2026، هو يوم السبت 21 مارس 2026، على ملعب القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة بتوقيت مصر، الثامنة مساء بتوقيت تونس.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات دوري أبطال أفريقيا بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي والترجي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025-2026، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 2.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الأهلي والترجي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة الأهلي والترجي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والترجي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025-2026

التشكيلات المحتملة الأهلي ضد الترجي الرياضي

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

