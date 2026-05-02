تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والأخدود في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والأخدود في دوري روشن السعودي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل الأخدود ضيفًا على نظيره الأهلي على ملعب الإنماء، مساء غدٍ الأحد، ضمن منافسات الجولة 31 من دوري روشن السعودي.

الأهلي - بطل دوري أبطال آسيا للنخبة - تعثر في المباراة الماضية ضد النصر وتعقدت آماله في الفوز بدوري روشن السعودي، لكنّه يحاول استغلال المواجهة للاحتفال باللقب القاري والخروج بانتصار.

أما الأخدود، فلا بديل أمامه سوى الفوز، إذ أنّ الهزيمة أمام الأهلي تعني هبوطه رسميًا إلى دوري يلو.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والأخدود في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الأهلي والأخدود في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة الأهلي والأخدود في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الأحد 3 مايو 2026، على استاد الإنماء.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والأخدود في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة بتعليق عبدالله الحربي.

القنوات الناقلةالمعلق
ثمانيةعبدالله الحربي

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الأهلي والأخدود في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمرعرب سات
التردد11919
الاستقطابأفقي (H)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4
القمرنايل سات
التردد12360
الاستقطابعمودي (V)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الأهلي والأخدود في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الأهلي والأخدود في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبر App Store لهواتف آيفون ..من هنا

التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والأخدود في دوري روشن السعودي 2025-2026

  • ماتياس يايسله

  • F. Al Jabal

الإصابات واللاعبون الموقوفون

  • لا يوجد لاعبون غائبون

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الأهلي والأخدود في المباريات الأخيرة

الأهلي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
6/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

الأخدود
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
2/9
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
1/5

تاريخ المواجهات بين الأهلي والأخدود في المباريات الأخيرة

الأهلي

آخر 5 مباريات

الأخدود

2

انتصاران

1

تعادل

2

انتصاران

6

الأهداف المسجلة

6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ترتيب الأهلي والأخدود في دوري روشن السعودي 2025-2026

