ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي السعودي وأوكلاند سيتي في كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يتزين ملعب الإنماء لاستضافة مواجهة قوية ومثيرة تجمع بين الأهلي السعودي وأوكلاند سيتي في كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال 2026.

ويدخل الأهلي، المباراة بمعنويات مرتفعة ويسعى لتحقيق الانتصار، لتحقيق نجاحاته القارية بعد فوزه بدوري أبطال آسيا للنخبة الموسمين الماضيين.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي السعودي وأوكلاند سيتي في كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة الأهلي السعودي وأوكلاند سيتي في كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال 2026؟

موعد مباراة الأهلي السعودي وأوكلاند سيتي في كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال 2026، هو الأربعاء 26 أغسطس 2026، على ملعب الإنماء.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي السعودي وأوكلاند سيتي في كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال 2026؟

تذاع مباراة الأهلي السعودي وأوكلاند سيتي في كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال 2026 عبر MBC ACTION.

كيف تشاهد مباراة الأهلي السعودي وأوكلاند سيتي في كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال 2026 عبر الإنترنت؟

مباراة الأهلي السعودي وبيراميدز متاحة بالمجان عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA+.

كما يمكن متابعة اللقاء المنتظر من خلال تطبيق "MBC شاهد"