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كأس العالم
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ليفاي
team-logoالجزائر
شاهد على beIN SPORTS MAXشاهد على القناة الأرضية الجزائرية
مصعب صلاح

ما القنوات الناقلة لمباراة الأردن والجزائر في كأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

الأردن ضد الجزائر
القنوات الناقلة
كأس العالم
الأردن
الجزائر

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأردن والجزائر في كأس العالم 2026.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

الكل يترقب مباريات كأس العالم 2026، كل المنتخبات باتت جاهزة الآن لإمتاع المشاهدين بكرة قدم رائعة.

منتخب الأردن استهل مشواره في كأس العالم بالخسارة أمام النرويج برباعية لهدف في مباراة ظهر فيها النشامي بصورة مميزة.

بينما سقط منتخب الجزائر في فخ الخسارة أمام الأرجنتين بعد تألق ليونيل ميسي وتسجيله للهاتريك.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأردن والجزائر في كأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة الأردن والجزائر في كأس العالم 2026؟

موعد مباراة الأردن والجزائر في كأس العالم 2026 هو يوم الثلاثاء 23 يونيو 2026 على ملعب "ليفاي" في سان فرانسيسكو الأمريكية.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الواحدة السادسة صباحًا بتوقيت السعودية والأردن، الرابعة صباحًا بتوقيت الجزائر.

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كأس العالم - المجموعة 10
ليفاي

ما القنوات الناقلة لمباراة الأردن والجزائر في كأس العالم 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق مباريات كأس العالم 2026.

وخصصت الشبكة قنوات beIN 4K HDR وbeIN Max 2 وbeIN Max 4 لبث المواجهة بتعليق علي سعيد الكعبي وعصام الشوالي.

كما أنّ المباراة مذاعة على قناة beIN FIFA World Cup المفتوحة بتعليق علي سعيد الكعبي بجانب قناة الجزائرية الأرضية.

ما هو تردد قناة بي إن المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة الأردن والجزائر في كأس العالم 2026؟

يمكن مشاهدة القناة المجانية الناقلة لكأس العالم 2026 

تردد قناة بين سبورت المجانية الجديدة على النايل سات

القناةbeIN Sports FIFA World Cup
القمرنايل سات
التردد12245
الاستقطابعمودي (V)
 الترميز27500
المعامل2/3 – DVB-S2 8PSK

تردد قناة بين سبورت المجانية الجديدة على العرب سات

القناةbeIN Sports FIFA World Cup
القمرعرب سات
التردد10850
الاستقطابعمودي (V)
 الترميز27500
المعامل2/3 – DVB-S2 8PSK

كيف تشاهد مباراة الأردن والجزائر في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة الأردن والجزائر في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.

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القنوات الناقلةالتعليق
beIN Sports FIFA World Cupعلي سعيد الكعبي
beIN 4K HDR
beIN Max 2
beIN Max 4عصام الشوالي
TOD

التشكيل المتوقع لمباراة الأردن والجزائر في كأس العالم 2026

التشكيلات المحتملة الأردن ضد الجزائر

الأردنHome team crest

3-4-2-1

التشكيل

4-3-3

Home team crestالجزائر
1
يزيد أبو ليلى
19
سعد الروسان
5
يزن العرب
16
محمد أبو النادي
8
نور الدين الروابدة
23
احسان حداد
21
نزار الرشدان
11
عودة الفاخوري
20
مهند أبو طه
9
علي علوان
10
موسى التعمري
23
لوكا زيدان
17
رفيق بلغالي
21
رامي بن سبعيني
2
عيسى ماندي
15
ريان آيت نوري
14
هشام بوداوي
22
إبراهيم مازة
6
رامز زروقي
7
رياض محرز
10
فارس شايبي
18
محمد عمورة

4-3-3

الجزائرAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • جمال السلامي

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • فلاديمير بيتكوفيتش

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الأردن والجزائر في المباريات الأخيرة

الأردن
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
6/13
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
4/5

الجزائر
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
12/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
0/5

ترتيب الأردن والجزائر في مجموعات كأس العالم 2026

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