ما القنوات الناقلة لمباراة الأردن والجزائر في كأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

الكل يترقب مباريات كأس العالم 2026، كل المنتخبات باتت جاهزة الآن لإمتاع المشاهدين بكرة قدم رائعة.
منتخب الأردن استهل مشواره في كأس العالم بالخسارة أمام النرويج برباعية لهدف في مباراة ظهر فيها النشامي بصورة مميزة.
بينما سقط منتخب الجزائر في فخ الخسارة أمام الأرجنتين بعد تألق ليونيل ميسي وتسجيله للهاتريك.
وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأردن والجزائر في كأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.
ما موعد مباراة الأردن والجزائر في كأس العالم 2026؟
موعد مباراة الأردن والجزائر في كأس العالم 2026 هو يوم الثلاثاء 23 يونيو 2026 على ملعب "ليفاي" في سان فرانسيسكو الأمريكية.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الواحدة السادسة صباحًا بتوقيت السعودية والأردن، الرابعة صباحًا بتوقيت الجزائر.
ما القنوات الناقلة لمباراة الأردن والجزائر في كأس العالم 2026؟
سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق مباريات كأس العالم 2026.
وخصصت الشبكة قنوات beIN 4K HDR وbeIN Max 2 وbeIN Max 4 لبث المواجهة بتعليق علي سعيد الكعبي وعصام الشوالي.
كما أنّ المباراة مذاعة على قناة beIN FIFA World Cup المفتوحة بتعليق علي سعيد الكعبي بجانب قناة الجزائرية الأرضية.
ما هو تردد قناة بي إن المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة الأردن والجزائر في كأس العالم 2026؟
يمكن مشاهدة القناة المجانية الناقلة لكأس العالم 2026
تردد قناة بين سبورت المجانية الجديدة على النايل سات
|القناة
|beIN Sports FIFA World Cup
|القمر
|نايل سات
|التردد
|12245
|الاستقطاب
|عمودي (V)
|الترميز
|27500
|المعامل
|2/3 – DVB-S2 8PSK
تردد قناة بين سبورت المجانية الجديدة على العرب سات
|القناة
|beIN Sports FIFA World Cup
|القمر
|عرب سات
|التردد
|10850
|الاستقطاب
|عمودي (V)
|الترميز
|27500
|المعامل
|2/3 – DVB-S2 8PSK
كيف تشاهد مباراة الأردن والجزائر في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟
يمكن مشاهدة مباراة الأردن والجزائر في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.
|القنوات الناقلة
|التعليق
|beIN Sports FIFA World Cup
|علي سعيد الكعبي
|beIN 4K HDR
|beIN Max 2
|beIN Max 4
|عصام الشوالي
|TOD