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كأس العالم
team-logoالأردن
إيه تي آند تي
team-logoالأرجنتين
شاهد على beIN SPORTS MAX
مصعب صلاح

ما القنوات الناقلة لمباراة الأردن والأرجنتين في كأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

الأردن ضد الأرجنتين
القنوات الناقلة
كأس العالم
الأردن
الأرجنتين

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأردن والأرجنتين في كأس العالم 2026.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يختتم منتخب الأرجنتين مشواره في دور المجموعات بمواجهة ضد الأردن ضمن منافسات المجموعة العاشرة في كأس العالم 2026.

منتخب الأردن ودّع كأس العالم رسميًا بعد الخسارة أمام النمسا والجزائر، ويرغب في استغلال مواجهة ميسي ورفاقه لتقديم مباراة تاريخية.

كما تأهل منتخب الأرجنتين رسميًا متصدرًا للمجموعة، ويحاول ختام دور المجموعات بالعلامة الكاملة.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأردن والأرجنتين في كأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة الأردن والأرجنتين في كأس العالم 2026؟

موعد مباراة الأردن والأرجنتين في كأس العالم 2026 هو صباح الأحد 28 يونيو 2026 على ملعب "إيه تي آند تي" في مدينة دالاس الأمريكية.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الخامسة صباحًا بتوقيت السعودية والأردن، السادسة صباحًا بتوقيت الإمارات.

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كأس العالم - المجموعة 10
إيه تي آند تي

ما القنوات الناقلة لمباراة الأردن والأرجنتين في كأس العالم 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق مباريات كأس العالم 2026.

وخصصت الشبكة قنوات beIN 4K HDR وbeIN Max 1  لبث المواجهة بتعليق حسن العيدروس.

كما أنّ المباراة مذاعة على قناة beIN FIFA World Cup المفتوحة بتعليق حسن العيدروس.

ما هو تردد قناة بي إن المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة الأردن والأرجنتين في كأس العالم 2026؟

يمكن مشاهدة القناة المجانية الناقلة لكأس العالم 2026 

تردد قناة بين سبورت المجانية الجديدة على النايل سات

القناةbeIN Sports FIFA World Cup
القمرنايل سات
التردد12245
الاستقطابعمودي (V)
 الترميز27500
المعامل2/3 – DVB-S2 8PSK

تردد قناة بين سبورت المجانية الجديدة على العرب سات

القناةbeIN Sports FIFA World Cup
القمرعرب سات
التردد10850
الاستقطابعمودي (V)
 الترميز27500
المعامل2/3 – DVB-S2 8PSK

كيف تشاهد مباراة الأردن والأرجنتين في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة الأردن والأرجنتين في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.

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القنوات الناقلةالتعليق
beIN Sports FIFA World Cupحسن العيدروس
beIN 4K HDR
beIN Max 1
TOD

التشكيل المتوقع لمباراة الأردن والأرجنتين في كأس العالم 2026

التشكيلات المحتملة الأردن ضد الأرجنتين

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • جمال السلامي

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • ليونيل سكالوني

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الأردن والأرجنتين في المباريات الأخيرة

الأردن
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
5/13
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
4/5

الأرجنتين
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
15/0
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
0/5

ترتيب الأردن والأرجنتين في مجموعات كأس العالم 2026

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