ما القنوات الناقلة لمباراة الأردن والأرجنتين في كأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يختتم منتخب الأرجنتين مشواره في دور المجموعات بمواجهة ضد الأردن ضمن منافسات المجموعة العاشرة في كأس العالم 2026.

منتخب الأردن ودّع كأس العالم رسميًا بعد الخسارة أمام النمسا والجزائر، ويرغب في استغلال مواجهة ميسي ورفاقه لتقديم مباراة تاريخية.

كما تأهل منتخب الأرجنتين رسميًا متصدرًا للمجموعة، ويحاول ختام دور المجموعات بالعلامة الكاملة.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأردن والأرجنتين في كأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة الأردن والأرجنتين في كأس العالم 2026؟

موعد مباراة الأردن والأرجنتين في كأس العالم 2026 هو صباح الأحد 28 يونيو 2026 على ملعب "إيه تي آند تي" في مدينة دالاس الأمريكية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الخامسة صباحًا بتوقيت السعودية والأردن، السادسة صباحًا بتوقيت الإمارات.

كأس العالم - المجموعة 10 إيه تي آند تي

ما القنوات الناقلة لمباراة الأردن والأرجنتين في كأس العالم 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق مباريات كأس العالم 2026.

وخصصت الشبكة قنوات beIN 4K HDR وbeIN Max 1 لبث المواجهة بتعليق حسن العيدروس.

كما أنّ المباراة مذاعة على قناة beIN FIFA World Cup المفتوحة بتعليق حسن العيدروس.

ما هو تردد قناة بي إن المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة الأردن والأرجنتين في كأس العالم 2026؟

يمكن مشاهدة القناة المجانية الناقلة لكأس العالم 2026

تردد قناة بين سبورت المجانية الجديدة على النايل سات

القناة beIN Sports FIFA World Cup القمر نايل سات التردد 12245 الاستقطاب عمودي (V) الترميز 27500 المعامل 2/3 – DVB-S2 8PSK

تردد قناة بين سبورت المجانية الجديدة على العرب سات

القناة beIN Sports FIFA World Cup القمر عرب سات التردد 10850 الاستقطاب عمودي (V) الترميز 27500 المعامل 2/3 – DVB-S2 8PSK

كيف تشاهد مباراة الأردن والأرجنتين في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة الأردن والأرجنتين في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.

القنوات الناقلة التعليق beIN Sports FIFA World Cup حسن العيدروس beIN 4K HDR beIN Max 1 TOD

التشكيل المتوقع لمباراة الأردن والأرجنتين في كأس العالم 2026

التشكيلات المحتملة الأردن ضد الأرجنتين التشكيل المتوقع البدلاء المدرب جمال السلامي التشكيل المتوقع البدلاء المدرب ليونيل سكالوني

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الأردن والأرجنتين في المباريات الأخيرة

ترتيب الأردن والأرجنتين في مجموعات كأس العالم 2026