تتجه أنظار عشاق كرة القدم العالمية إلى استاد مونومونتال، لمتابعة المواجهة الودية التي تجمع بين الأرجنتين وبوليفيا.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة الأرجنتين وبوركينا فاسو الودية والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة الأرجنتين وبوركينا فاسو الودية؟

موعد مباراة الأرجنتين وبوليفيا الودية هو الأحد 4 أكتوبر 2026 على استاد مونومونتال.

وتنطلق صافرة البداية في الثالثة فجرا (03:00) بتوقيت السعودية، الرابعة فجرا (04:00) بتوقيت الإمارات.





المباريات الودية - الجولة 1 3 أكتوبر 2026 - 20:00





ما القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وبوركينا فاسو الودية؟

لم تُعلن أي شبكة رياضية عربية حتى الآن حصولها على حقوق البث الحصري للمباراة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كيف تشاهد مباراة الأرجنتين وبوركينا فاسو الودية عبر الإنترنت؟

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التشكيل المتوقع لمباراة الأرجنتين وبوركينا فاسو الودية









نتائج الأرجنتين وبوركينا فاسو في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات الأرجنتين وبوركينا فاسو في المباريات الأخيرة











