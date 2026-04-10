ما القنوات الناقلة لمباراة الأخدود والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف الأخدود، نظيره النصر، في مواجهة قوية ضمن مواجهات الجولة الثامنة والعشرين من دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية.

النصر يدخل المباراة بهدف حصد النقاط الثلاثة التي تجعله يواصل الانفراد بالصدارة والتغريد خارج السرب في الدوري السعودي.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأخدود والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الأخدود والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة الأخدود والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم السبت 11 أبريل 2026، على استاد مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأخدود والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلةالتعليق
ثمانية-

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الأخدود والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمرعرب سات
التردد11919
الاستقطابأفقي (H)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4
القمرنايل سات
التردد12360
الاستقطابعمودي (V)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الأخدود والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الأخدود والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون   ..من هنا

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

التشكيل المتوقع لمباراة الأخدود والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026

التشكيلات المحتملة الأخدود ضد النصر

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • F. Al Jabal

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • جورج جيسوس

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الأخدود والنصر في المباريات الأخيرة

الأخدود
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
5/10
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

النصر
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
19/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ المواجهات بين الأخدود والنصر في المباريات الخمس الأخيرة

الأخدود

آخر 5 مباريات

النصر

0

انتصار

0

تعادل

5

انتصارات

3

الأهداف المسجلة

21
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين
2/5

ترتيب الأخدود والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026

إعلان