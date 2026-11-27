يستضيف نادي الاتفاق نظيره الهلال على ملعب "ايجو" ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة في مباريات دوري روشن السعودي 2026-2027.

الهلال يطمح للفوز ومواصلة الصدارة بغض النظر عن نتائج الملاحقين له وأبرزهم القادسية والنصر.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة الاتفاق والهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة الاتفاق والهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

موعد مباراة الاتفاق والهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027 هو السبت 28 نوفمبر 2026 على ملعب "ايجو".

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وتنطلق صافرة البداية في الخامسة والثلث مساء (17:20) بتوقيت السعودية، السادسة والثلث (18:20) بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتفاق والهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

يمكن مشاهدة مباراة الاتفاق والهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027 عن طريق قنوات ثمانية.

وخصصت الشبكة قناة ثمانية 1 لبث المواجهة المرتقبة.

دوري روشن السعودي - الجولة 13 28 نوفمبر 2026 - 09:20 ملعب الأمير محمد بن فهد

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الاتفاق والهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

القمر عرب سات التردد 11919 الاستقطاب أفقي (H) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

من معلق مباراة الاتفاق والهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

اختارت شبكة ثمانية كلا من مدحت شلبي ومشاري القرني، للتعليق على مباراة الحزم والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027

ثمانية ثمانية 1 مدحت شلبي

مشاري القرني

كيف تشاهد مباراة الاتفاق والهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

أصدرت شبكة ثمانية تطبيقها الخاص الذي يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الاتفاق والهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت.

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التشكيل المتوقع لمباراة الاتفاق والهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027

نتائج الاتفاق والهلال في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات الاتفاق والهلال في المباريات الأخيرة

ترتيب الاتفاق والهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027