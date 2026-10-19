ما القنوات الناقلة لمباراة الاتفاق والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب إيجو مواجهة قوية ومرتقبة تجمع بين الاتفاق والاتحاد، ضمن منافسات الجولة العاشرة في دوري روشن السعودي لموسم 2026-2027.
وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة الاتفاق والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.
متى موعد مباراة الاتفاق والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027؟
موعد مباراة الاتفاق والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027 هو الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 على ملعب إيجو.
وتنطلق صافرة البداية في التاسعة مساءً (21:00) بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً (22:00) بتوقيت الإمارات.
ما القنوات الناقلة لمباراة الاتفاق والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027؟
يمكن مشاهدة مباراة الاتفاق والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027 عن طريق قنوات ثمانية. وخصصت الشبكة قناة ثمانية 1 لبث المواجهة المرتقبة.
ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الاتفاق والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027؟
القمر
عرب سات
التردد
11919
الاستقطاب
أفقي (H)
معدل الترميز
27500
معدل الخطأ
3/4
من معلق مباراة الاتفاق والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027؟
اختارت شبكة ثمانية، الثنائي فهد العتيبي ومشاري القرني، للتعليق على مباراة الاتفاق والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027
ثمانية
فهد العتيبي
كيف تشاهد مباراة الاتفاق والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت؟
أصدرت شبكة ثمانية تطبيقها الخاص الذي يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الاتفاق والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت.
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التشكيل المتوقع لمباراة الاتفاق والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027
تشكيل الاتحاد المتوقع أمام الاتفاق
حراسة المرمى
رايكوفيتش
الدفاع
عبدي - بيريرا - سيميتش - الشنقيطي
الوسط
بيرجوين - لوبي - عوار - الغامدي
الهجوم
النصيري - الصحفي
التشكيلات المحتملة الاتفاق ضد الاتحاد
المدرب
- A. Papas
نتائج الاتفاق والاتحاد في المباريات الأخيرة
تاريخ مواجهات الاتفاق والاتحاد في المباريات الأخيرة
وجهاً لوجه
ترتيب الاتفاق والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027
|#
|لعب
|ف
|ت
|خ
|له
|عليه
|+/-
|نقاط
|المستوى
|1
|9
|7
|1
|1
|26
|7
|+19
|22
ت
ف
ف
خ
ف
|2
|9
|7
|1
|1
|23
|9
|+14
|22
ف
ف
ت
ف
ف
|3
|8
|6
|1
|1
|19
|7
|+12
|19
ف
ت
ف
خ
ف
|4
|9
|6
|0
|3
|23
|12
|+11
|18
ف
ف
ف
خ
ف
|5
|8
|5
|2
|1
|14
|9
|+5
|17
خ
ف
ف
ف
ت
|6
|9
|5
|1
|3
|14
|8
|+6
|16
خ
ت
ف
ف
ف
|7
|9
|4
|3
|2
|13
|12
|+1
|15
ف
ت
ت
ت
ف
|8
|9
|3
|3
|3
|8
|9
|-1
|12
ت
خ
ت
ف
خ
|9
|9
|3
|3
|3
|14
|18
|-4
|12
خ
خ
خ
ف
ت
|10
|10
|2
|6
|2
|9
|13
|-4
|12
ف
ف
ت
ت
ت
|11
|9
|2
|4
|3
|11
|11
|0
|10
ف
ف
ت
خ
خ
|12
|10
|2
|4
|4
|10
|13
|-3
|10
ت
خ
ت
خ
ف
|13
|8
|2
|3
|3
|9
|17
|-8
|9
ت
ف
ت
خ
ف
|14
|10
|1
|4
|5
|10
|17
|-7
|7
خ
خ
ت
ت
خ
|15
|9
|1
|3
|5
|8
|17
|-9
|6
خ
ف
خ
ت
ت
|16
|10
|1
|3
|6
|9
|20
|-11
|6
خ
ف
خ
خ
خ
|17
|9
|0
|4
|5
|4
|16
|-12
|4
ت
خ
خ
خ
ت
|18
|8
|0
|2
|6
|6
|15
|-9
|2
خ
ت
خ
خ
خ