يستضيف نادي الاتحاد نظيره نيوك على ملعب "الأمير عبدالله الفيصل" ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة في مباريات دوري روشن السعودي 2026-2027.

الفريقان يطمحان للفوز في مباراة سيعني الفوز بها إزاحة الخصم المباشر في المراكز، إذ يحتل الاتحاد المركز الخامس برصيد 24 تقطة ونيوم المركز السادس برصيد 22 نقطة.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة الاتحاد ونيوم في دوري روشن السعودي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة الاتحاد ونيوم في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

موعد مباراة الاتحاد ونيوم في دوري روشن السعودي 2026-2027 هو الجمعة 27 نوفمبر 2026 على ملعب "الأمير عبدالله الفيصل".

المباريات التالية الاتحاد دوري روشن السعودي 12:30 نيوم شاهد

وتنطلق صافرة البداية في الثامنة والنصف مساءً (20:30) بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف مساءً (21:30) بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ونيوم في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

يمكن مشاهدة مباراة الاتحاد ونيوم في دوري روشن السعودي 2026-2027 عن طريق قنوات ثمانية.

وخصصت الشبكة قناة ثمانية 2 لبث المواجهة المرتقبة.

دوري روشن السعودي - الجولة 13 27 نوفمبر 2026 - 12:30 الإنماء

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الاتحاد ونيوم في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

القمر عرب سات التردد 11919 الاستقطاب أفقي (H) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

من معلق مباراة الاتحاد ونيوم في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

اختارت شبكة ثمانية كلا من فارس عوض وراشد الدوسري، للتعليق على مباراة الاتحاد ونيوم في دوري روشن السعودي 2026-2027

ثمانية ثمانية 2 فارس عوض

راشد الدوسري

كيف تشاهد مباراة الاتحاد ونيوم في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

أصدرت شبكة ثمانية تطبيقها الخاص الذي يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الاتحاد ونيوم في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت.

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التشكيل المتوقع لمباراة الاتحاد ونيوم في دوري روشن السعودي 2026-2027

نتائج الاتحاد ونيوم في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات الاتحاد ونيوم في المباريات الأخيرة

ترتيب الاتحاد ونيوم في دوري روشن السعودي 2026-2027