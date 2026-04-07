ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ونيوم في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف الاتحاد، نظيره نيوم، في مواجهة ضمن الجولة التاسعة والعشرين في دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على ملعب الأمير عبدالله الفيصل.

الاتحاد يبحث عن إرضاء ما بقي من طموحات أنصاره في دخول المربع الذهابي بعدما بات في المركز السادس حاليًا وهو يواجه طموح نيوم صاحب المركز الثامن في استمرار التحسن بجدول الترتيب.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ونيوم في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الاتحاد ونيوم في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة الاتحاد ونيوم في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الأربعاء 8 أبريل 2026، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساء بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ونيوم في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلة التعليق ثمانية -

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الاتحاد ونيوم في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمر عرب سات التردد 11919 الاستقطاب أفقي (H) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

القمر نايل سات التردد 12360 الاستقطاب عمودي (V) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الاتحاد ونيوم في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الاتحاد ونيوم في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

التشكيل المتوقع لمباراة الاتحاد ونيوم في دوري روشن السعودي 2025-2026

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الاتحاد ونيوم في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين الاتحاد ونيوم في المباريات الأخيرة

الاتحاد المباراة الأخيرة نيوم 1 انتصار 0 تعادل 0 انتصار نيوم 1 - 3 الاتحاد 3 الأهداف المسجلة 1 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 1/1 سجل كلا الفريقين 1/1

ترتيب الاتحاد ونيوم في دوري روشن السعودي 2025-2026