ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ولاس بالماس الودية التحضرية لموسم 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف ملعب مارابيا، مساء السبت، المواجهة الودية التي تجمع بين الاتحاد السعودي ولاس بالماس الإسباني، ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق منافسات الموسم الجديد 2026-2027.

ويدخل الاتحاد المباراة بمعنويات مرتفعة تحت قيادة مدربه الألماني الجديد ينس فيسينج، بعدما استهل مبارياته الودية بفوز مثير على أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي بنتيجة (3-2)، في أول ظهور له مع الفريق، ليمنح جماهير "العميد" مؤشرات إيجابية بشأن المرحلة المقبلة.

وتأتي هذه التحضيرات عقب موسم لم يرقَ إلى طموحات الاتحاد، بعدما أخفق في حصد أي لقب، واكتفى بإنهاء منافسات دوري روشن السعودي في المركز الخامس، وهو ما يجعل الموسم الجديد يمثل فرصة مهمة لاستعادة التوازن، ومصالحة الجماهير، والعودة إلى المنافسة بقوة على البطولات.

وفي التقرير الآتي من "جول" نستعرض القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ولاس بالماس الودية التحضرية لموسم 2026-2027.

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ولاس بالماس الودية التحضرية لموسم 2026-2027؟

تمتلك stc tv الرياضية حقوق بث مباريات الاتحاد الودية. وخصصت الشبكة لمباراة الاتحاد ولاس بالماس الودية التحضرية لموسم 2026-2027 قناة 1 stc tv sports HD.

كيف تشاهد مباراة الاتحاد ولاس بالماس الودية التحضرية لموسم 2026-2027 عبر الإنترنت؟

وبالنسبة لمن يرغب في مشاهدة البث المباشر لمباراة الاتحاد ولاس بالماس الودية التحضرية لموسم 2026-2027 عبر الإنترنت فيمكن متابعة اللقاء عبر تطبيق stc tv.

من معلق مباراة الاتحاد ولاس بالماس الودية التحضرية لموسم 2026-2027؟

اختارت شبكة stc tv المعلق خالد المديفر للتعليق على مواجهة الاتحاد ولاس بالماس الودية التحضرية لموسم 2026-2027.

متى موعد مباراة الاتحاد ولاس بالماس الودية التحضرية لموسم 2026-2027؟

موعد مباراة الاتحاد ولاس بالماس الودية التحضرية لموسم 2026-2027، هو السبت 25 يوليو 2026، على ملعب مارابيا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة مساء (20:00) بتوقيت السعودية، التاسعة مساء (21:00) بتوقيت الإمارات.

