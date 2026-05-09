ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وضمك في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف ملعب "مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية"، مواجه الاتحاد ضد ضيفه ضمك ضمن منافسات الجولة 32 من دوري روشن السعودي 2025-2026.

الاتحاد يريد أن ينهي الموسم بأقل قدر من الخسائر مع الموسم الصفري الذي يواجهه بعد أن فقد كل شيء وخرج من المنافسات المحلية والآسيوية.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وضمك في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الاتحاد وضمك في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة الاتحاد وضمك في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الأحد 10 مايو 2026، على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وضمك في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026.

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الاتحاد وضمك في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمر عرب سات التردد 11919 الاستقطاب أفقي (H) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

القمر نايل سات التردد 12360 الاستقطاب عمودي (V) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الاتحاد وضمك في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الاتحاد وضمك في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

التشكيل المتوقع لمباراة الاتحاد وضمك في دوري روشن السعودي 2025-2026

التشكيلات المحتملة الاتحاد ضد ضمك التشكيل المتوقع البدلاء المدرب سيرجيو كونسيساو التشكيل المتوقع البدلاء المدرب فابيو كاريلي

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الاتحاد وضمك في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات الاتحاد وضمك في المباريات الأخيرة

ترتيب الاتحاد وضمك في دوري روشن السعودي 2025-2026