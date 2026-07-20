ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وأورلاندو بايرتس الودية التحضرية لموسم 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب "ماربيا" في إسبانيا ، قمة تجمع بين الاتحاد وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، مساء الثلاثاء، وذلك في إطار المباريات الودية استعدادًا للموسم الجديد 2026-2027.

الاتحاد خرج خالي الوفاض الموسم الماضي، ويبحث عن تقديم موسم جديد مميز يحصد فيه البطولات.

وفي التقرير الآتي من جول نستعرض القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وأورلاندو بايرتس الودية التحضرية لموسم 2026-2027.

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وأورلاندو بايرتس الودية التحضرية لموسم 2026-2027؟

تمتلك stc tv الرياضية حقوق بث مباريات الاتحاد الودية.

وخصصت الشبكة لمباراة الاتحاد وأورلاندو بايرتس الودية التحضرية لموسم 2026-2027 قناة stc tv sports HD 1.

كيف تشاهد مباراة الاتحاد وأورلاندو بايرتس الودية التحضرية لموسم 2026-2027 عبر الإنترنت؟

وبالنسبة لمن يرغب في مشاهدة البث المباشر لمباراة الاتحاد وأورلاندو بايرتس الودية التحضرية لموسم 2026-2027 عبر الإنترنت فيمكن متابعة اللقاء عبر تطبيق stc tv.

من معلق مباراة الاتحاد وأورلاندو بايرتس الودية التحضرية لموسم 2026-2027؟

اختارت شبكة stc tv المعلق جعفر الصليحللتعليق على مواجهة الاتحاد وأورلاندو بايرتس الودية التحضرية لموسم 2026-2027.

متى موعد مباراة الاتحاد وأورلاندو بايرتس الودية التحضرية لموسم 2026-2027؟

موعد مباراة الاتحاد وأورلاندو بايرتس الودية التحضرية لموسم 2026-2027، هو الثلاثاء 21 يوليو 2026، على ملعب ماربيا في إسبانيا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة مساء (20:00) بتوقيت السعودية،التاسعة مساءً (21:00) بتوقيت الإمارات.