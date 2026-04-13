ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والوحدة في دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستقبل ملعب الإنماء مباراة هامة وقوية تجمع بين الاتحاد والوحدة، ضمن مواجهات دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.

ويدخل الاتحاد المباراة، بهدف العودة إلى النتائج الإيجابية أوروبيًا بعد الإخفاق في دوري روشن والابتعاد عن المنافسة بجانب الخروج من كأس الملك.

على الجانب الآخر يبحث الوحدة عن استغلال تراجع الاتحاد لحصد الانتصار والوصول إلى ربع النهائي.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والوحدة في دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة الاتحاد والوحدة في دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026؟

موعد مباراة الاتحاد والوحدة في دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 هو يوم الثلاثاء 14 أبريل 2026، على ملعب الإنماء.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والوحدة في دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس وقنوات الكأس حقوق بث مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة الاتحاد والوحدة في دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، عبر شاشتهم.

وخصصت بي إن سبورتس قناة beIN SPORTS 3 HD بتعليق أحمد البلوشي، بينما يأتي اللقاء عبر الكأس 5 بصوت سمير اليعقوبي.

كيف تشاهد مباراة الاتحاد والوحدة في دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة الاتحاد والوحدة في دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

كما يتم نقل اللقاء عبر تطبيق شووف الخاص بقنوات الكأس.

