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دوري روشن السعودي
team-logoالاتحاد
الإنماء
team-logoالنصر
إنترنت آمن وسريع
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
دوري روشن السعودي
الاتحاد ضد النصر
الاتحاد
النصر

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف ملعب الإنماء مواجهة مرتقبة تجمع بين الاتحاد والنصر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي موسم 2026-2027.

الاتحاد المضيف يحتل المركز الثامن في دوري روشن السعودي، بينما الرياض يحتل المركز الثاني ويسعى للانفراد بالصدارة أمام الهلال.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الاتحاد والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

موعد مباراة الاتحاد والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027 لحساب الجولة الخامسة من المسابقة هو يوم السبت 5 سبتمبر 2026، على ملعب الإنماء.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

دوري روشن السعودي
الاتحاد crest
الاتحاد
الاتحاد
النصر crest
النصر
النصر
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دوري روشن السعودي - الجولة 5
الإنماء

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2026-2027، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلةالتعليق
ثمانية 1سليمان الشريف
 
عبدالله الحربي

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الاتحاد والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية عبر عرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمرعرب سات
التردد11919
الاستقطابأفقي (H)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الاتحاد والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الاتحاد والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت.

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التشكيل المتوقع لمباراة الاتحاد والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027

التشكيلات المحتملة الاتحاد ضد النصر

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • يانز ويسينغ

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • أنجي بوستيكوجلو

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الاتحاد والنصر في المباريات الأخيرة

الاتحاد
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
8/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

النصر
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
16/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ المواجهات بين الاتحاد والنصر في المباريات الأخيرة

الاتحاد

آخر 5 مباريات

النصر

2

انتصاران

0

تعادل

3

انتصارات

6

الأهداف المسجلة

9
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ترتيب الاتحاد والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027

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