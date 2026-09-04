ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف ملعب الإنماء مواجهة مرتقبة تجمع بين الاتحاد والنصر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي موسم 2026-2027.
الاتحاد المضيف يحتل المركز الثامن في دوري روشن السعودي، بينما الرياض يحتل المركز الثاني ويسعى للانفراد بالصدارة أمام الهلال.
وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.
ما موعد مباراة الاتحاد والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027؟
موعد مباراة الاتحاد والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027 لحساب الجولة الخامسة من المسابقة هو يوم السبت 5 سبتمبر 2026، على ملعب الإنماء.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.
ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027؟
حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2026-2027، وستنقل المباراة على شاشتها.
|القنوات الناقلة
|التعليق
|ثمانية 1
|سليمان الشريف
|عبدالله الحربي
ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الاتحاد والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027؟
يمكن مشاهدة قنوات ثمانية عبر عرب سات، عبر الترددات الآتية:
|القمر
|عرب سات
|التردد
|11919
|الاستقطاب
|أفقي (H)
|معدل الترميز
|27500
|معدل الخطأ
|3/4
كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الاتحاد والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت؟
أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الاتحاد والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت.