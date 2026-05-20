تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والقادسية في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف الاتحاد، نظيره القادسية، في مواجهة هامة للغاية ضمن منافسات الجولة 34 من دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على ملعب الإنماء.

الاتحاد يدخل المباراة بهدف حصد النقاط الثلاثة التي تجعله يضمن التأهل إلى إقصائيات دوري أبطال آسيا للنخبة 2 وبهذا يحقق أقل قدر من طموحات جماهيره بعد موسم كارثي.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والقادسية في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الاتحاد والقادسية في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة الاتحاد والقادسية في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الخميس 21 مايو 2026، على استاد الإنماء.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والقادسية في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

ثمانيةعبدالله الحربي

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الاتحاد والقادسية في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمرعرب سات
التردد11919
الاستقطابأفقي (H)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4
القمرنايل سات
التردد12360
الاستقطابعمودي (V)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الاتحاد والقادسية في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الاتحاد والقادسية في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون   ..من هنا

التشكيل المتوقع لمباراة الاتحاد والقادسية في دوري روشن السعودي 2025-2026

المدرب

  • سيرجيو كونسيساو

المدرب

  • بريندان رودجرز

الإصابات واللاعبون الموقوفون

  • لا يوجد لاعبون غائبون

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الاتحاد والقادسية في المباريات الأخيرة

الاتحاد
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
9/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

القادسية
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
13/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ المواجهات بين الاتحاد والقادسية في المباريات الخمس الأخيرة

الاتحاد

آخر 5 مباريات

القادسية

3

انتصارات

1

تعادل

1

انتصار

12

الأهداف المسجلة

6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
5/5

ترتيب الاتحاد والقادسية في دوري روشن السعودي 2025-2026

