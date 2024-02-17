ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والرياض في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والرياض في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

SHAHID

يستضيف ملعب الجوهرة المشعة مباراة الاتحاد والرياض، في الجولة العشرين لمنافسات موسم 2023-2024 من دوري روشن السعودي.

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الاتحاد هو صاحب المركز الخامس في دوري روشن ويطمح للاقتراب من المربع الذهبي في حالة فوزه على الرياض صاحب المركز الخامس عشر.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والرياض في الجولة العشرين من دوري روشن السعودي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى موعد مباراة الاتحاد والرياض في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة الاتحاد والرياض في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو الأحد 18 فبراير 2024 على ملعب الجوهرة المشعة.

ومن المقرر أن تُقام المباراة في الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، السابعة مساء بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والرياض في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي عبر قنوات SSC في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبالتأكيد ستجد مباراة الاتحاد والرياض على شاشتها وبالتحديد عبر قناة SSC HD.

وتأتي المباراة بتعليق كل من عبد العزيز السبر وعيسى الحربين وسليمان الشريف..

كيف تشاهد مباراة الاتحاد والرياض في دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي لموسم 2023-24 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".

وسوف يتم إذاعة مباراة الاتحاد والرياض عبر تطبيق شاهد.

المباراة الاتحاد - الرياض التاريخ الأحد 18 فبراير 2024 الموعد 20:00 السعودية، 19:00 مصر الملعب الجوهرة المشعة القنوات الناقلة شاهد التعليق عبد العزيز السبر - عيسى الحربين - سليمان الشريف

SHAHID



