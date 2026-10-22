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دوري روشن السعودي
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ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والدرعية في دوري روشن السعودي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
دوري روشن السعودي
الاتحاد ضد الدرعية
الاتحاد
الدرعية
المملكة العربية السعودية

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والدرعية في دوري روشن السعودي 2026-2027.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف نادي الاتحاد نظيره الدرعية على ملعب "الإنماء" ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة في مباريات دوري روشن السعودي 2026-2027.

الاتحاد يريد العودة بأفضل شكل ممكن وهو الذي يحتل المركز الرابع في ترتيب دوري روشن ويطمح لمواصلة المنافسة على اللقب.


وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة الاتحاد والدرعية في دوري روشن السعودي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة الاتحاد والدرعية في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

موعد مباراة الاتحاد والدرعية في دوري روشن السعودي 2026-2027 هو الجمعة 23 أكتوبر 2026 على ملعب "الإنماء".

وتنطلق صافرة البداية في السادسة والنصف مساء (18:30) بتوقيت السعودية، السابعة والنصف (19:30) بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والدرعية في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

يمكن مشاهدة مباراة الاتحاد والدرعية في دوري روشن السعودي 2026-2027 عن طريق قنوات ثمانية.


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دوري روشن السعودي - الجولة 11
الإنماء


ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الاتحاد والدرعية في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

القمر

عرب سات

التردد

11919

الاستقطاب

أفقي (H)

معدل الترميز

27500

معدل الخطأ

3/4

من معلق مباراة الاتحاد والدرعية في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

اختارت شبكة ثمانية كلا من سليمان الشريف وسعد يحيى، للتعليق على مباراة الاتحاد والدرعية في دوري روشن السعودي 2026-2027.


ثمانية


ثمانية

سليمان الشريف
سعد يحيى

كيف تشاهد مباراة الاتحاد والدرعية في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت؟


أصدرت شبكة ثمانية تطبيقها الخاص الذي يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الاتحاد والدرعية في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت.

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التشكيل المتوقع لمباراة الاتحاد والدرعية في دوري روشن السعودي 2026-2027

تشكيل الاتحاد المتوقع أمام الدرعية


حراسة المرمى

بريدراج رايكوفيتش

خط الدفاع

علي العبدي - دانيلو بيريرا - سعد آل موسى - مهند الشنقيطي

خط الوسط

ريتشارد ريوس - جورجينيو فينالدوم - حسام عوار - مختار علي

خط الهجوم

ستيفن بيرجفاين - جورج إلينيخينا



التشكيلات المحتملة الفيصلي ضد النصر

المدرب

  • جيوفاني سوليناس



نتائج الاتحاد والدرعية في المباريات الأخيرة


الفيصلي

الفيصلي - المستوى

الحزم
ت0-0
الاتفاق
ت0-0
الاتحاد
خ1-3
الخلود
ف3-2
الشباب
ت2-2
الهدف المسجل (المستقبل)
6/7
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
النصر

النصر - المستوى

الخليج
ت1-1
العين
خ4-0
الدرعية
ف3-0
نيفتشي
ف3-1
نيوم
ف1-0
الهدف المسجل (المستقبل)
8/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5


تاريخ مواجهات الاتحاد والدرعية في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

الفيصليتعادلالنصر
2
0
3
دوري روشن السعودي
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النصر
النصر
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الفيصلي
الفيصلي
0
انتهت
دوري روشن السعودي
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الفيصلي
الفيصلي
2
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النصر
النصر
1
انتهت
دوري روشن السعودي
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النصر
النصر
4
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الفيصلي
الفيصلي
3
انتهت
كأس خادم الحرمين الشريفين
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النصر
النصر
0
الفيصلي badge
الفيصلي
الفيصلي
1
انتهت
دوري روشن السعودي
الفيصلي badge
الفيصلي
الفيصلي
2
النصر badge
النصر
النصر
3
انتهت
8الأهداف المسجلة12
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا3/5


ترتيب الاتحاد والدرعية في دوري روشن السعودي 2026-2027



#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
القادسيةالقادسيةالقادسية
10811249+1525
ف
ف
ف
ت
ف
2
الهلالالهلالالهلال
9801277+2024
ف
ف
ف
خ
ف
3
النصرالنصرالنصر
9711207+1322
ف
ف
ت
ف
خ
4
الاتحادالاتحادالاتحاد
96211810+820
ف
خ
ف
ف
ف
5
الأهليالأهليالأهلي
96032312+1118
ف
ف
ف
خ
ف
6
نيومنيومنيوم
10514149+516
خ
خ
ت
ف
ف
7
الدرعيةالدرعيةالدرعية
1043399015
ف
ت
خ
ت
ف
8
الاتفاقالاتفاقالاتفاق
104331416-215
خ
ف
ت
ت
ت
9
الخلودالخلودالخلود
93331418-412
خ
خ
خ
ف
ت
10
الخليجالخليجالخليج
10262913-412
ف
ف
ت
ت
ت
11
الشبابالشبابالشباب
102531414011
ف
ت
ف
ت
خ
12
الحزمالحزمالحزم
112451216-410
ت
خ
خ
ت
خ
13
الرياضالرياضالرياض
9234918-99
خ
ت
ف
ت
خ
14
الفيحاءالفيحاءالفيحاء
111551219-78
ت
خ
خ
ت
ت
15
الفيصليالفيصليالفيصلي
91441017-77
ت
ف
خ
ت
ت
16
الفتحالفتحالفتح
111371023-136
خ
خ
ف
خ
خ
17
التعاونالتعاونالتعاون
10046417-134
خ
ت
خ
خ
خ
18
أبهاأبهاأبها
8026615-92
خ
ت
خ
خ
خ
AFC Champions League
هبوط

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