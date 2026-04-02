ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والحزم في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والحزم في دوري روشن السعودي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف الاتحاد، نظيره الحزم، في مواجهة ضمن الجولة السابعة والعشرين في دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على ملعب الأمير عبدالله الفيصل.

الاتحاد يبحث عن العودة لسكة الانتصارات بعدما بات في المركز السادس حاليًا وهو يواجه طموح الحزم صاحب المركز العاشر في تحسين موقعه بجدول الترتيب.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والحزم في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الاتحاد والحزم في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة الاتحاد والحزم في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الجمعة 3 أبريل 2026، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السابعة والربع بتوقيت السعودية، الثامنة والربع مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والحزم في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الاتحاد والحزم في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمرعرب سات
التردد11919
الاستقطابأفقي (H)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4
القمرنايل سات
التردد12360
الاستقطابعمودي (V)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الاتحاد والحزم في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الاتحاد والحزم في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون   ..من هنا

التشكيل المتوقع لمباراة الاتحاد والحزم في دوري روشن السعودي 2025-2026

1
بريدراغ رايكوفيتش
15
حسن كادش
4
جان كارلو سيميتش
13
مهند الشنقيطي
2
دانيلو بيريرا
8
فابينيو
27
أحمد الغامدي
16
فيصل الغامدي
19
موسى ديابي
34
ستيفن بيرجوين
21
يوسف النصيري
23
ابراهيم زايد
2
سعود غالي الراشد
4
S. Tanker
27
A. Al-Nakhli
34
عبدالرحمن خالد الدخيل
24
A. Bah
5
M. Al-Yami
32
روسيير لوريينتز
19
نواف عبدالله الحبشي
7
يوسف سامي الشمري
17
الياس موكوانا

البدلاء

المدرب

  • سيرجيو كونسيساو

الحزم
-التشكيل

البدلاء

المدرب

  • جلال القادري

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الاتحاد والحزم في المباريات الأخيرة

الاتحاد
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
6/9
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
4/5

الحزم
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
7/9
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
4/5

تاريخ المواجهات بين الاتحاد والحزم في المباريات الأخيرة

الاتحاد

آخر 5 مباريات

الحزم

3

انتصارات

2

تعادلان

0

انتصار

10

الأهداف المسجلة

5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ترتيب الاتحاد والحزم في دوري روشن السعودي 2025-2026

