ما القنوات الناقلة لمباراة الإمارات والكويت في كأس الخليج العربي خليجي 26 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة الإمارات والكويت في كأس الخليج العربي 26 وكيفية المشاهدة عبر الإنترنت

تنطلق نسخة جديدة من كأس الخليج العربي باستضافة الكويت خليجي 26 في مناسبة منتظرة من كل المنتخبات والجماهير الخليجية والعربية بشكل عام.

ويخوض منتخب الإمارات والمنتخب الكويتي مواجهة قوية في الجولة الثانية من دور المجموعات، وكان المنتخب المستضيف قد تعادل في جولته الأولى أمام منتخب عمان، على الجانب الآخر تعادل أيضاً عيال زايد قطر، لتشتعل المجموعة الأولى أكثر، وقد تحدد هذه المباراة الكثير من هوية المتأهلين للدور القادم.

وفي السطور التالية من موقع جول، نستعرض معًا القنوات الناقلة لمباراة الإمارات والكويت في خليجي 26 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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ما موعد مباراة الإمارات والكويت في خليجي 26؟

موعد مباراة الإمارات والكويت في خليجي 26 هو يوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 على ملعب جابر الأحمد الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الإمارات والكويت في خليجي 26؟

تذاع مباراة الإمارات والكويت في خليجي 26 عبر قنوات الكاس القطرية، عمان الرياضية، الكويت الرياضية، دبي الرياضية، والشارقة الرياضية.

كيف تشاهد مباراة الإمارات والكويت في خليجي 26 عبر الإنترنت؟

يمكن متابعة مباريات كأس الخليج العربي 26 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد" أو متابعة تطبيق "شوووف" أو البث المباشر لقنوات الكويت الرياضية وتطبيق STC وSTARZPLAY.

المباراة الإمارات - الكويت التاريخ الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 الموعد 21:30 الإمارات، 20:30 السعودية الملعب جابر الأحمد الدولي