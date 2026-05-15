ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر وفيرونا في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة إنتر وفيرونا في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستعد ملعب جوزيبي مياتزا لاستقبال مباراة إنتر وفيرونا ضمن الجولة السابعة والثلاثون من الدوري الإيطالي 2025-2026.

تُوج النيراتزوري ببطولة الدوري الإيطالي بشكل رسمي بعد انتصاره على بارما في الجولة الخامسة والثلاثون، واستطاع أن يحقق الانتصار ايضاً على لاتسيو بثلاثية نظيفة في الجولة السابقة من السيري آ، ليصل للنقطة 85، وبفارق 15 نقطة كاملة عن نابولي أقرب مُنافسيه، لذاً ستكون المباريات القادمة هي بمثابة احتفاليات لمشجعى الأفاعي.

على الجانب الأخر يحتل فيرونا المركز قبل الأخير وتوقف رصيده عند النقطة 20 بعد هزيمته أمام كومو بهدف دون رد في الجولة الماضية، وهو ضمن الفرق الهابطة بشكل رسمي من الدوري الإيطالي، ولا يوجد أهداف سوى تقديم لقاء قوي يتذكره الجميع أمام بطل إيطاليا.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة إنتر وفيرونا في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة إنتر وفيرونا في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة إنتر وفيرونا في الجولة السابعة والثلاثون من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو الأحد 17 مايو 2026، على استاد جوزيبي مياتزا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الرابعة مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر وفيرونا في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة إنتر وفيرونا في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة إنتر وفيرونا في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة إنتر وفيرونا في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة إنتر وفيرونا في الدوري الإيطالي 2025-2026

إنترHome team crest

3-5-2

التشكيل

3-5-1-1

Home team crestهيلاس فيرونا
13
جوسيب مارتينيز
15
فرانشيسكو آتشيربي
95
أليساندرو باستوني
31
يان بيسيك
22
هنريك مخيتاريان
8
بيتار سوسيتش
17
أندي ضيوف
23
نيكولو باريلا
30
كارلوس أوجوستو
9
ماركوس تورام
10
لاوتارو مارتينيز
1
لورينز مونتيبو
6
نيكولاس فالنتيني
15
فيكتور نيلسون
5
أندرياس إدموندسون
10
توماس سوسلوف
24
أنتوان بيرنيدي
7
R. Belghali
11
جين دانييل أكبا أكبرو
63
روبيرتو غاجليارديني
3
مارتن فريسي
18
K. Bowie

المدرب

  • كريستيان كيفو

المدرب

  • باولو ساماركو

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

نتائج إنتر وفيرونا في المباريات الأخيرة

إنتر
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
12/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

هيلاس فيرونا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
2/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ مواجهات إنتر وفيرونا الأخيرة

إنتر

آخر 5 مباريات

هيلاس فيرونا

4

انتصارات

1

تعادل

0

انتصار

12

الأهداف المسجلة

4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ترتيب إنتر وفيرونا في الدوري الإيطالي 2025-2026

