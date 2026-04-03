جوسيبي مياتزا
الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5
أحمد جمال

ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب جوزيبي مياتزا لاستقبال مباراة مهمة تجمع إنتر وروما ضمن الجولة الحادية والثلاثون من الدوري الإيطالي 2025-2026.

يتصدر النيراتزوري جدول الترتيب برصيد 69 نقطة، بعد تعادله أمام فيورنتينا في الجولة السابقة من السيري آ، ولكن يظل متصدر بفارق 6 نقاط كاملة عن غريمه ميلان الذي يُلاحقه، ومن المؤكد أن الأفاعي لن يفرط في آي نقاط قادمة من أجل حسم لقب الدوري.

على الجانب الأخر يمتلك الجيلاروسي 54 نقطة، بعد سلسلة من فقدان النقاط قبل التوقف الدولي، ولكنه استطاع أن يحقق انتصار هام في الجولة الماضية أمام ليتشي محافظاً على مركزه السادس بفارق الأهداف فقط عن يوفنتوس صاحب المركز الخامس، ولا بديل للذئاب سوى للظفر بالثلاثة نقاط القادمة لمواصلة مطاردة المركز الرابع الذي يحتله كومو برصيد 57 نقطة، من أجل التأهل إلى دوري الأبطال.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة إنتر وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

NEW stc tv Serie A GoalGetty Images

ما موعد مباراة إنتر وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة إنتر وروما في الجولة الحادية والثلاثون من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو الأحد 5 أبريل 2026، على استاد جوزيبي مياتزا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة إلا الربع بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة إنتر وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة إنتر وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة إنتر وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

 الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5شاهد الآن!

التشكيل المتوقع لمباراة إنتر وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026

3-5-2

1
يان سومر
15
فرانشيسكو آتشيربي
95
أليساندرو باستوني
25
مانويل أكانجي
20
هاكان تشالهان أوغلو
7
بيوتر زيلينسكي
32
فيديريكو ديماركو
23
نيكولو باريلا
2
دينزل دومفريس
10
C
لاوتارو مارتينيز
9
ماركوس تورام
99
ميل سفيلار
5
إيفان نديكا
23
جيانلوكا مانشيني
22
ماريو هيرموسو
4
C
بريان كريستانتي
18
ماتياس سولي
61
نيكولو بيسيلي
2
ديفين رينش
19
زكي شيليك
7
لورينزو بيليجريني
14
دونيايل مالين

البدلاء

المدرب

  • كريستيان كيفو

البدلاء

المدرب

  • جيان بييرو غاسبيريني

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

نتائج إنتر وروما في المباريات الأخيرة

هدف مسجل (ضد)
4/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
0/5
سجل كلا الفريقين
2/5

هدف مسجل (ضد)
7/9
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
4/5

NEW stc tv Serie A GoalGetty Images

تاريخ مواجهات إنتر وروما الأخيرة

إنتر

آخر 5 مباريات

روما

4

انتصارات

0

تعادل

1

انتصار

7

الأهداف المسجلة

3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
1/5

ترتيب إنتر وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026

