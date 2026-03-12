ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر وأتالانتا في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب جوزيبي مياتزا لاستقبال مباراة مهمة تجمع إنتر وأتالانتا ضمن الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026.

توقف رصيد النيراتزوري عند النقطة 67، بعد خسارته في ديربي ميلانو بالجولة السابقة من السيري آ، ولكن يظل متصدر بفارق 7 نقاط كاملة عن غريمه ميلان الذي يُلاحقه، ومن المؤكد أن الأفاعي لن يفرط في آي نقاط قادمة من أجل حسم لقب الدوري.

على الجانب الأخر يمتلك أتالانتا 46 نقطة، يحتل بهم المركز السابع، ويسعى بكل جهده لحجز مقعد من المقاعد المؤهلة للمحافل الأوروبية، لذا فبالتأكيد سيكون لقاء قوي بين الفريقين.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة إنتر وأتالانتا في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة إنتر وأتالانتا في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة إنتر وأتالانتا في الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو السبت 14 مارس 2026، على استاد جوزيبي مياتزا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت السعودية، السادسة مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر وأتالانتا في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة إنتر وأتالانتا في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة إنتر وأتالانتا في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة إنتر وأتالانتا في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة إنتر وأتالانتا في الدوري الإيطالي 2025-2026

نتائج إنتر وأتالانتا في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات إنتر وأتالانتا الأخيرة

ترتيب إنتر وأتالانتا في الدوري الإيطالي 2025-2026