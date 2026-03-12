Goal.com
مباشر
الدوري الإيطالي
team-logoإنتر
جوسيبي مياتزا
team-logoأتالانتا
أحمد جمال

ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر وأتالانتا في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة إنتر وأتالانتا في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستعد ملعب جوزيبي مياتزا لاستقبال مباراة مهمة تجمع  إنتر وأتالانتا ضمن الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026.

توقف رصيد النيراتزوري عند النقطة 67، بعد خسارته في ديربي ميلانو بالجولة السابقة من السيري آ، ولكن يظل متصدر بفارق 7 نقاط كاملة عن غريمه ميلان الذي يُلاحقه، ومن المؤكد أن الأفاعي لن يفرط في آي نقاط قادمة من أجل حسم لقب الدوري.

على الجانب الأخر يمتلك أتالانتا 46 نقطة، يحتل بهم المركز السابع، ويسعى بكل جهده لحجز مقعد من المقاعد المؤهلة للمحافل الأوروبية، لذا فبالتأكيد سيكون لقاء قوي بين الفريقين.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة إنتر وأتالانتا في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة إنتر وأتالانتا في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة إنتر وأتالانتا في الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو السبت 14 مارس 2026، على استاد جوزيبي مياتزا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت السعودية، السادسة مساءً بتوقيت الإمارات.

crest
الدوري الإيطالي - الدوري الإيطالي
جوسيبي مياتزا

ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر وأتالانتا في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة إنتر وأتالانتا في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

القنوات الناقلةالمعلق
stc tv-

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة إنتر وأتالانتا في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة إنتر وأتالانتا في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة إنتر وأتالانتا في الدوري الإيطالي 2025-2026

التشكيلات المحتملة إنتر ضد أتالانتا

إنترHome team crest

3-5-2

التشكيل

3-4-2-1

Home team crestأتالانتا
1
يان سومر
25
مانويل أكانجي
6
ستيفان دي فري
31
يان بيسيك
32
فيديريكو ديماركو
22
هنريك مخيتاريان
7
بيوتر زيلينسكي
23
نيكولو باريلا
11
لويس هنريكي
14
يوان بوني
94
فرانشيسكو بيو إسبوزيتو
29
ماركو كارنيسيكي
3
أوديلون كوسونو
4
إسحاق هين
23
سعيد كولازيناتش
8
وماريو باساليتش
7
كمال الدين سليمانا
47
L. Bernasconi
6
يونس موسى
16
راوول بيلانوفا
10
لازار ساماردزيتش
9
جيانلوكا سكاماكا

3-4-2-1

أتالانتاAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • كريستيان كيفو

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • رافاييلي بالادينو

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج إنتر وأتالانتا في المباريات الأخيرة

إنتر
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
5/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
1/5

أتالانتا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
10/13
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين
5/5

تاريخ مواجهات إنتر وأتالانتا الأخيرة

إنتر

آخر 5 مباريات

أتالانتا

5

انتصارات

0

تعادل

0

انتصار

13

الأهداف المسجلة

0
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
0/5

ترتيب إنتر وأتالانتا في الدوري الإيطالي 2025-2026

0