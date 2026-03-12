Goal.com
مباشر
الدوري الإيطالي
team-logoأودينيزي
فريولي
team-logoيوفنتوس
أحمد جمال

ما القنوات الناقلة لمباراة أودينيزي ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة أودينيزي ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستعد ملعب فريولي لاستقبال مباراة مهمة تجمع أودينيزي ويوفنتوس ضمن الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026.

تأتي المباراة في ظروف تنافسية صعبة للغاية، إذ يمتلك البيانكونيري 50 نقطة بعد انتصاره على بيزا في الجولة السابقة من السيري آ، ولكن يأتي ذلك بعد سلسلة من أهدار النقاط التي وقع فيها السيدة العجوز، ليصبح في المركز السادس، وبالتأكيد يسعى الفريق لاستعادة توازنه لمواصلة مطاردة السكوديتو، أو على الأقل حجز مقعد في دوري الأبطال.

بينما يمتلك أودينيزي 36 نقطة، يحتل بها المركز الـ11، ويعد في منطقة أمنة تماماً، ولكنه يسعى لتقديم لقاء قوي أمام البيانكونيري بالاضافة إلى سعيه لتحسين ترتيبه في البطولة.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة أودينيزي ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

NEW stc tv Serie A GoalGetty Images

ما موعد مباراة أودينيزي ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة أودينيزي ويوفنتوس في الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو السبت 14 مارس 2026، على استاد فريولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الحادية عشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، الثانية عشرة إلا الربع بتوقيت الإمارات.

crest
الدوري الإيطالي - الدوري الإيطالي
فريولي

ما القنوات الناقلة لمباراة أودينيزي ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة أودينيزي ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

القنوات الناقلةالمعلق
stc tv-

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة أودينيزي ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة أودينيزي ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة أودينيزي ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026

التشكيلات المحتملة أودينيزي ضد يوفنتوس

أودينيزيHome team crest

3-5-2

التشكيل

3-4-2-1

Home team crestيوفنتوس
40
مادوكا اوكوي
31
ثوماس كريستينسين
27
كريستيان كاباسيلي
22
B. Mlacic
8
جيسبير كارلستروم
11
حسن كامار
32
يورغن إيكيلينكامب
24
جاكوب بيتروفسكي
19
كينغسلي إهيزيبو
10
نيكولو زانيولو
9
كينان ديفيس
1
ماتيا بيرين
3
جليسون بريمر
15
بيير كالولو
4
فيدريكو غاتي
5
مانويل لوكاتيلي
27
أندريا كامبياسو
19
كيفرين تورام
7
فرانشيسكو كونسيساو
22
ويستون ماكيني
10
كينان يلدز
30
جوناثان دايفيد

3-4-2-1

يوفنتوسAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • كوستا رونيايتش

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • لوتشيانو سباليتي

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج أودينيزي ويوفنتوس في المباريات الأخيرة

أودينيزي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
7/7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5

يوفنتوس
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
12/12
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5

NEW stc tv Serie A GoalGetty Images

تاريخ مواجهات أودينيزي ويوفنتوس الأخيرة

أودينيزي

آخر 5 مباريات

يوفنتوس

1

انتصار

0

تعادل

4

انتصارات

2

الأهداف المسجلة

9
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
1/5

ترتيب أودينيزي ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026

