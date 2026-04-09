الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5
ما القنوات الناقلة لمباراة أتالانتا ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة أتالانتا ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستعد ملعب نيو بالانس أرينا لاستقبال مباراة مهمة تجمع أتالانتا ويوفنتوس ضمن الجولة الثانية والثلاثون من الدوري الإيطالي 2025-2026.

تأتي المباراة في ظروف تنافسية صعبة للغاية، إذ يمتلك البيانكونيري 57 نقطة بعد انتصاره على جنوى في الجولة السابقة من السيري آ، وعلى الرغم من سلسلة أهدار النقاط التي وقع فيها السيدة العجوز منذ بداية الموسم، إلا أنه يحتل المركز الخامس بفارق نقطة واحدة فقط عن كومو صاحب المركز الرابع، ليستمر حلم التأهل إلى دوري الأبطال مشروعاً.

بينما يمتلك أتالانتا 53 نقطة، يحتل بها المركز السابع، ويمتلك نفس الأهداف، حيث يسعى للتواجد في البطولات الأوروبية، لذا من المتوقع أن يقدم أداءً قوياً أمام البيانكونيري.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة أتالانتا ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة أتالانتا ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة أتالانتا ويوفنتوس في الجولة الثانية والثلاثون من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو السبت 11 أبريل 2026، على استاد نيو بالانس أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة إلا الربع بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة أتالانتا ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة أتالانتا ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة أتالانتا ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة أتالانتا ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة أتالانتا ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026

أتالانتاHome team crest

3-4-2-1

التشكيل

4-3-3

Home team crestيوفنتوس
29
ماركو كارنيسيكي
19
بيرات ديمسيتي
42
جيورجيو سكالفيني
23
سعيد كولازيناتش
15
مارتن دي رون
47
L. Bernasconi
77
دافيد زاباكوستا
13
إيدرسون
17
شارل دي كيتيلاري
59
نيكولا زاليفسكي
90
نيكولا كرستوفيتش
16
ميشيل دي جريجوريو
6
ليويد كيلي
15
بيير كالولو
27
أندريا كامبياسو
3
جليسون بريمر
8
تيون كوبمينرس
19
كيفرين تورام
5
مانويل لوكاتيلي
30
جوناثان دايفيد
10
كينان يلدز
7
فرانشيسكو كونسيساو

البدلاء

المدرب

  • رافاييلي بالادينو

البدلاء

المدرب

  • لوتشيانو سباليتي

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

نتائج أتالانتا ويوفنتوس في المباريات الأخيرة

أتالانتا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
7/11
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

يوفنتوس
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
11/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ مواجهات أتالانتا ويوفنتوس الأخيرة

أتالانتا

آخر 5 مباريات

يوفنتوس

2

انتصاران

2

تعادلان

1

انتصار

10

الأهداف المسجلة

4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ترتيب أتالانتا ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026

