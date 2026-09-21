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كأس الخليج
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كريم مليم
ترجمه

ما القنوات الناقلة للمباراة الافتتاحية في كأس الخليج العربي "خليجي 27" بين المنتخب السعودي والكويت؟ وكيف تشاهدها مجانًا عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
كأس الخليج
السعودية ضد الكويت
السعودية
الكويت
العراق
عُمان
المملكة العربية السعودية
الكويت

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة للمباراة الافتتاحية في كأس الخليج العربي "خليجي 27" بين المنتخب السعودي والكويت.. وكيف تشاهدها مجانًا عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب الإنماء مواجهة المنتخب السعودي أمام نظيره الكويتي، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 27".

ويشارك المنتخب السعودي في المجموعة الأولى بالبطولة، إلى جانب منتخبات الكويت والعراق وعُمان، في منافسات يسعى خلالها كل فريق إلى حجز بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي.

وتنص لوائح البطولة على تأهل صاحبي المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، حيث يلتقي متصدر المجموعة الأولى مع وصيف المجموعة الثانية، بينما يواجه متصدر المجموعة الثانية وصيف المجموعة الأولى.

ويتأهل الفائزان من مباراتي نصف النهائي إلى المباراة النهائية، التي تقام يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول 2026، لتحديد بطل النسخة السابعة والعشرين من كأس الخليج العربي.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة المنتخب السعودي والكويت في كأس الخليج العربي "خليجي 27" والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة المنتخب السعودي والكويت في كأس الخليج العربي "خليجي 27"؟

موعد مباراة المنتخب السعودي والكويت في كأس الخليج العربي "خليجي 27" هو الأربعاء 23 سبتمبر 2026 على ملعب الإنماء.

وتنطلق صافرة البداية في التاسعة مساء (21:00) بتوقيت السعودية، العاشرة مساء (22:00) بتوقيت الإمارات.


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كأس الخليج - الجولة 1


ما القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي والكويت في كأس الخليج العربي "خليجي 27"؟

حصلت شبكة قنوات الكأس والشارقة، على حقوق بث مباريات كأس الخليج العربي "خليجي 27".

من معلق مباراة المنتخب السعودي والكويت في كأس الخليج العربي "خليجي 27"؟

اختارت الكأس، خالد الحدي، للتعليق على مباراة المنتخب السعودي والكويت في كأس الخليج العربي "خليجي 27"، فيما سيعلق موسى عيد عبر الشارقة.

قنوات الكأس

الكأس 1

خالد الحدي


قناة الشارقة الرياضية


الشارقة الرياضية

موسى عيد


كيف تشاهد مباراة المنتخب السعودي والكويت في كأس الخليج العربي "خليجي 27" عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة المنتخب السعودي والكويت في كأس الخليج العربي "خليجي 27" عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.



التشكيل المتوقع لمباراة المنتخب السعودي والكويت في كأس الخليج العربي "خليجي 27"



نتائج المنتخب السعودي والكويت في المباريات الأخيرة


السعودية

السعودية - المستوى

بورتوريكو
ف0-3
السنغال
ت0-0
أوروجواي
ت1-1
إسبانيا
خ4-0
كاب فيردي
ت0-0
الهدف المسجل (المستقبل)
4/5
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
1/5
الكويت

الكويت - المستوى

جامبيا
ت2-2
مصر
ت1-1
الأردن
خ1-3
الإمارات
خ3-1
تايلاند
ت2-2
الهدف المسجل (المستقبل)
7/11
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
5/5

تاريخ مواجهات المنتخب السعودي والكويت في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

السعوديةتعادلالكويت
3
0
2
المباريات الودية
السعودية badge
السعودية
السعودية
1
الكويت badge
الكويت
الكويت
0
انتهت
كأس الخليج
السعودية badge
السعودية
السعودية
1
الكويت badge
الكويت
الكويت
3
انتهت
كأس الخليج
الكويت badge
الكويت
الكويت
1
السعودية badge
السعودية
السعودية
2
انتهت
كأس الخليج
الكويت badge
الكويت
الكويت
1
السعودية badge
السعودية
السعودية
0
انتهت
المباريات الودية
السعودية badge
السعودية
السعودية
4
الكويت badge
الكويت
الكويت
0
انتهت
8الأهداف المسجلة5
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/5


ترتيب المنتخب السعودي والكويت في كأس الخليج العربي "خليجي 27"


المجموعة أ

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
العراقالعراقالعراق
00000000
2
الكويتالكويتالكويت
00000000
3
عمانعمانعمان
00000000
4
السعوديةالسعوديةالسعودية
00000000
الجولة القادمة


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