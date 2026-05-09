تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
مصعب صلاح

ما القنوات الناقلة لكلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب "كامب نو" كلاسيكو الأرض في الدوري الإسباني 2025-2026 والتي تجمع برشلونة وريال مدريد في قمة حسم الليجا.

برشلونة يحتاج إلى الفوز أو التعادل في المباراة لحسم لقب الدوري الإسباني للمرة 29 في تاريخه، بينما يرغب الملكي في تحقيق انتصار معنوي هام ليفوز على النادي الكتالوني ذهابًا وإيابًا.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لكلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني  2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني  2025-2026؟

موعد كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني  2025-2026، هو الأحد 10 مايو 2026، على ملعب كامب نو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة مساء بتوقيت السعودية، الحادية عشرة بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لكلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني  2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإسباني بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026، عبر شاشتها

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق علي سعيد الكعبي.

beIN SPORTS 1علي سعيد الكعبي
TOD TV

كيف تشاهد كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

التشكيل المتوقع لكلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026

13
جوان جارسيا
2
جواو كانسيلو
5
باو كوبارسي
18
جيرارد مارتن
24
إيريك جارسيا
6
جافي
16
فيرمين لوبيز
20
داني أولمو
8
بيدري
14
ماركوس راشفورد
9
روبرت ليفاندوفسكي
1
تيبو كورتوا
24
دين هويسين
12
ترينت ألكسندر أرنولد
20
فيران جارسيا
22
أنطونيو روديجر
45
تياجو بيتارش
5
جود بيلينجهام
6
إدواردو كامافينجا
10
كيليان مبابي
21
براهيم دياز
7
فينيسيوس جونيور

  • هانسي فليك

  • ألفارو أربيلوا

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

نتائج برشلونة وريال مدريد في المباريات الأخيرة

هدف مسجل (ضد)
11/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

هدف مسجل (ضد)
9/7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
4/5

تاريخ مواجهات برشلونة وريال مدريد في المباريات الأخيرة

برشلونة

آخر 5 مباريات

ريال مدريد

4

انتصارات

0

تعادل

1

انتصار

14

الأهداف المسجلة

9
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
4/5

ترتيب برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026

