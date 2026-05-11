ما القنوات الناقلة لديربي الرياض بين النصر والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل الهلال ضيفًا على النصر على ملعب "الأول بارك" في ديربي الرياض بمباراة حاسمة في دوري روشن السعودي 2025-2026.

النصر بحاجة إلى الفوز لحسم لقب الدوري السعودي بصورة رسمية إلا أنّ المواجهة لن تكون سهلة، إذ أنّ الهلال لا يزال لديه فرصة لخطف اللقب في الجولة الأخيرة.

ويحتاج الزعيم للفوز بجميع المباريات المتبقية لتحقيق بطولة دوري روشن السعودي، ولذلك سوف يقاتل لحصد للانتصار على الديربي ليخطو خطوات نحو اللقب.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لديربي الرياض بين النصر والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد ديربي الرياض بين النصر والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد ديربي الرياض بين النصر والهلال في الجولة 32 من دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الثلاثاء 12 مايو 2026، على الأول بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لديربي الرياض بين النصر والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

واختارت الشبكة كلًا من فارس عوض ومشاري القرني للتعليق على المباراة.

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لديربي الرياض بين النصر والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمر عرب سات التردد 11919 الاستقطاب أفقي (H) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

القمر نايل سات التردد 12360 الاستقطاب عمودي (V) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

كيف تشاهد البث المباشر لديربي الرياض بين النصر والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة ديربي الرياض بين النصر والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

التشكيل المتوقع لديربي الرياض بين النصر والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026

التشكيلات المحتملة النصر ضد الهلال التشكيل المتوقع البدلاء المدرب جورج جيسوس التشكيل المتوقع البدلاء المدرب سيموني إنزاجي

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج النصر والهلال في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين النصر والهلال في المباريات الأخيرة

ترتيب النصر والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026