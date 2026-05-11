ما القنوات الناقلة لديربي الرياض بين النصر والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لديربي الرياض بين النصر والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل الهلال ضيفًا على النصر على ملعب "الأول بارك" في ديربي الرياض بمباراة حاسمة في دوري روشن السعودي 2025-2026.

النصر بحاجة إلى الفوز لحسم لقب الدوري السعودي بصورة رسمية إلا أنّ المواجهة لن تكون سهلة، إذ أنّ الهلال لا يزال لديه فرصة لخطف اللقب في الجولة الأخيرة.

ويحتاج الزعيم للفوز بجميع المباريات المتبقية لتحقيق بطولة دوري روشن السعودي، ولذلك سوف يقاتل لحصد للانتصار على الديربي ليخطو خطوات نحو اللقب.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لديربي الرياض بين النصر والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد ديربي الرياض بين النصر والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد ديربي الرياض بين النصر والهلال في الجولة 32 من دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الثلاثاء 12 مايو 2026، على الأول بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لديربي الرياض بين النصر والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

واختارت الشبكة كلًا من فارس عوض ومشاري القرني للتعليق على المباراة. 

ثمانيةفارس عوض
مشاري القرني

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لديربي الرياض بين النصر والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمرعرب سات
التردد11919
الاستقطابأفقي (H)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4
القمرنايل سات
التردد12360
الاستقطابعمودي (V)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4

كيف تشاهد البث المباشر لديربي الرياض بين النصر والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة ديربي الرياض بين النصر والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون   ..من هنا

التشكيل المتوقع لديربي الرياض بين النصر والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026

  • جورج جيسوس

  • سيموني إنزاجي

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج النصر والهلال في المباريات الأخيرة

النصر
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
16/6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5

الهلال
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
11/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ المواجهات بين النصر والهلال في المباريات الأخيرة

النصر

آخر 5 مباريات

الهلال

1

انتصار

1

تعادل

3

انتصارات

6

الأهداف المسجلة

9
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
4/5

ترتيب النصر والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026

