ما العقوبات المنتظرة على الزمالك في حال رفض لعب السوبر الأفريقي بقطر؟

عقوبات قاسية في انتظار القلعة البيضاء إن لم يلعب السوبر الأفريقي

أعلن رئيس نادي الزمالك، منذ قليل رفضه لعب السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي، في العاصمة القطرية الدوحة.

ومن المنتظر أن يلعب الزمالك بطل النسخة الماضية من الكونفدرالية، أمام الترجي بطل دوري أبطال أفريقيا في بطولة السوبر الأفريقي.

ووفقاً لقواعد الكاف، فإن رفض مشاركة أي فريق في السوبر، يتم إبعاده من النسخة الحالية للبطولات الأفريقية، كما يتم حرمانه من المشاركة في ثلاث نسخ من مسابقات الكاف يكون متأهلاً لها.

كما يتم توقيع أقصى عقوبة مالية على الاتحاد الوطني الذي ينتمي له هذا النادي.

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وبالتالي فإن في حال رفض الزمالك لعب مباراة السوبر، سيتم حرمانه من المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية بنسختها الجديدة في 2021 بالصين، والتي تقام لأول مرة بمشاركة 24 فريقاً.

وحدد الكاف في وقت سابق، يوم 14 فبراير القادم موعداً لمباراة السوبر بين فريق باب سويقة والفارس الأبيض في قطر.