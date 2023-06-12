ما السبب؟ نجوم مانشستر سيتي يحرجون ناديهم في الاحتفال الرسمي بالثلاثية

موقف محرج لإدارة مانشستر سيتي في الاحتفال الرسمي بالثلاثية..

تجاهل نجوم مانشستر سيتي الإنجليزي حفل العشاء الذي أعده لهم النادي في أحد المطاعم الفاخرة بمدينة مانشستر، بعد التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا 2022-2023 على حساب إنتر الإيطالي، وإكمال الثلاثية إثر التتويج بلقبي الدوري والكأس في إنجلترا.

صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية كشفت أن ثلاثة لاعبين فقط من نجوم مانشستر سيتي هم إلكاي جوندوان، وكيفين دي بروينه، وستيفان أورتيجا، تمكنوا من حضور العشاء الاحتفالي مع أعضاء الطاقم الفني والإداري، لكن في غياب بيب جوارديولا مدرب الفريق.

إدارة مانشستر سيتي استأجرت المطعم بالكامل ليتمكن اللاعبون من الاحتفال سويًا بالحدث التاريخي للنادي، لكن لم يظهر أحد سوى الثلاثي المذكور.

الصحيفة الإنجليزية أكدت أن السبب في غياب باقي نجوم مانشستر سيتي جاء بسبب سفرهم على طائرة خاصة، دون وجود جوارديولا معهم، للاحتفال بالثلاثية على شواطئ مدينة إيبيزا الإسبانية، قبل العودة لجولة الكؤوس يوم الإثنين.

ومن المتوقع أن يعود اللاعبون في وقت مبكر من بعد ظهر الإثنين، قبل أمسية أخرى من الاحتفالات في النصف الأزرق من مدينة مانشستر.