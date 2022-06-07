ما السبب؟ ألمانيا وبلجيكا يرتديان قمصان الفريق النسائي!

محاولات جديدة للترويج لكرة القدم النسائية..

أعلن المنتخب الألماني ارتداء لاعبيه قمصان الفريق النسائي في مواجهة اليوم ببطولة دوري الأمم الأوروبية ضد إنجلترا.

حيث يواجه نجوم المدرب هانز فليك، كتيبة جاريث ساوثجيت الإنجليزية اليوم بملعب "أليانز أرينا" بمدينة ميونخ في ألمانيا.

وهو ما تود الشركات الراعية والمصممة للقمصان مثل "أديداس" استغلاله للترويج لبطولة يورو 2020 النسائية القادمة.

ماذا سيحدث؟

سيتمكن العديد من المشجعين رؤية القميص الجديد في "أليانز أرينا" بينما يحاول فريق هانز فليك الانتقام من هزيمتهم في بطولة أوروبا 2020 أمام إنجلترا العام الماضي.

وبصرف النظر عن ألمانيا، أعلنت بلجيكا أنها ستفعل الشيء نفسه خلال مباراة دوري الأمم ضد بولندا يوم الأربعاء.

The men's teams of Belgium and Germany will wear the jerseys of their respective women's teams in their upcoming UEFA Nations League match to promote the Women's EURO 2022 competition pic.twitter.com/6pF98KrbNP — FootballJOE (@FootballJOE) June 7, 2022

وقرار بلجيكا بالانضمام إلى المبادرة ليس فقط لتسليط الضوء على يورو 2022، ولكن أيضًا للإشارة إلى تطور كرة القدم النسائية البلجيكية.

كما سيرتدي رجال إسبانيا أيضًا قميص منتخبهم النسائي الجديد في لقاء واحد على الأقل من مبارياتهم في يونيو.

ما هو موعد يورو 2022؟

تنطلق بطولة يورو 2022 رسميًا في 6 يوليو، حيث يلتقي منتخب إنجلترا المُضيف مع النمسا في ملعب مانشستر يونايتد "أولد ترافورد".

وكان من المقرر في البداية أن تقام المسابقة في عام 2021 ولكن تم تأجيلها بسبب جائحة كورونا.

وستكون هذه هي النسخة 13 من البطولة بشكل عام والمرة الثانية التي يشارك فيها 16 فريقًا، منذ أن تم توسيعها في مسابقة 2017.

اقرأ أيضًا..

ليفاندوفسكي فعلها أفضل من ميسي ورونالدو .. خماسيات شهيرة!

صيف السيدات وتيد لاسو ووثائقيات ممتعة .. أين تذهب حتى بداية الموسم الجديد؟

يناير الأسود .. 5 نقاط جعلته الخطوة الأولى في خسارة الاتحاد للدوري