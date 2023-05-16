ما الذي يحتاجه الاتحاد للفوز بدوري روشن السعودي 2022-23 بعد التعادل مع الهلال؟

مصعب صلاحمصعب صلاح
Ittihad Wahda SPL 09.04.2023Ittihad Twitter
دوري روشن السعوديالإتحادالنصر

كم نقطة يحتاج لها الاتحاد للفوز بدوري روشن السعودي 2022-23 بعد ابتعاده بالصدارة عن منافسه النصر؟ ..

اقترب الاتحاد من حصد لقب الدوري السعودي للمرة الأولى بعد سنوات من الغياب، إذ لم يحقق اللقب منذ موسم 2008-2009.

وقع الاتحاد في فخ التعادل في ديربي السعودية أمام الهلال، بينما استطاع النصر أن يحقق الانتصار على الطائي بهدفين دون رد، ليصبح الفارق ثلاث نقاط فقط قبل ثلاث مباريات من إنتهاء الدوري.

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2022-23، القنوات الناقلة والترتيب

ونستعرض في التقرير عدد النقاط التي يحتاج لها الاتحاد للفوز بالدوري السعودي وكذلك إمكانية تحقيق النصر للقب.


جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2023

الترتيبالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1الاتحاد2719625413+4163
2النصر2718635615+4160
3الشباب2616555125+2653
4الهلال2614844725+2250
5التعاون2713773832+646
6الفتح27123124339+439
7الطائي27104133943-434
8الاتفاق2696112429-533
9الرائد2795133845-732
10ضمك2688103037-732
11أبها2693143044-1430
12الفيحاء2778122939-1029
13الوحدة2668122237-1526
14الخليج2773172342-1924
15العدالة2766152652-2624
16الباطن2754182457-3319


متى ينتهي دوري روشن السعودي 2023؟

يتكون دوري المحترفين السعودي من 16 فريقًا، وهو ما يشير إلى أن عدد الجولات هو 30 جولة طوال الموسم.

ولعبت حتى الآن 27 جولة منذ بداية الموسم، وهو ما يعني أن هناك ثلاث جولات فقط على نهاية موسم 2022-23 من دوري روشن السعودي.

ومن المقرر أن تقام مباريات الجولة 30 لموسم 2022-23 من دوري روشن السعودي يوم الأربعاء 31 مايو 2023.

كم نقطة يحتاجها الاتحاد للفوز بالدوري السعودي 2023؟

الاتحاد يتفوق بفارق 3 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني وذلك بعد انتهاء الجولة 27 من دوري روشن السعودي.

ويحتاج العميد إلى 6 نقاط فقط من ثلاث مباريات، آي يحتاج للفوز في مباراتين فقط من أصل ثلاث لأجل حصد لقب دوري روشن السعودي، وذلك في حال فاز العالمي بجميع المباريات المتبقية.

نظراً لأن تساوى النقاط بين الاتحاد والنصر يصب في مصلحة المونديالي بفارق المواجهات.

ما هي حظوظ النصر للفوز بدوري روشن السعودي 2022-23؟

يحتاج النصر إلى الفوز في جميع المباريات المتبقية لأجل حصد لقب دوري روشن السعودي، بشرط أن يخسر الاتحاد في مباراة ويتعادل في آخرى على الأقل.

في حال فوز الاتحاد بمباراتين فلن يحصل النصر على البطولة، لذلك الحل الوحيد أن يسقط العميد في مباراتين.

ما هي مباريات الاتحاد المتبقية في دوري روشن السعودي 2022-23؟

الجولةالمباراةالموعدالنتيجةالملعب
26الاتحاد - أبها

الإثنين 8 مايو 2023،
21:30 السعودية ومصر

0-4الجوهرة المشعة
27الهلال - الاتحادالثلاثاء 16 مايو 2023،
21:30 السعودية ومصر		2-2الأمير فيصل بن فهد
28الاتحاد - الباطنالثلاثاء 23 مايو 2023،
21:30 السعودية ومصر		-الجوهرة المشعة
29الفيحاء - الاتحادالسبت 27 مايو 2023،
21:00 السعودية ومصر		-مدينة المجمعة الرياضية
30الاتحاد - الطائيالأربعاء 31 مايو 2023،
21:00 السعودية ومصر		-الجوهرة المشعة

كيف يحسم الدوري السعودي في حال التعادل بالنقاط؟

بحسب اللائحة التنظيمية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، فإنه في حال تعادل النقاط يتم اللجوء إلى أحد المعايير التالية بالترتيب:

  • عدد النقاط في المواجهات المباشرة للفرق المتساوية.
  • فارق الأهداف في المواجهات المباشرة للفرق المتساوية.
  • عدد الأهداف المسجلة في المواجهات المباشرة بين الفرق المتساوية.
  • فارق الأهداف في كامل المسابقة
  • الفريق الأكثر تسجيلاً للأهداف في كامل الموسم.
  • الفريق الأقل حصولاً على البطاقات الصفراء والحمراء.

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