ما الذي طلبه رئيس الهلال من اللاعبين عقب الفوز على السد؟

تعرف على ما قاله فهد بن نافل للاعبين عقب الفوز على السد

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

اجتمع فهد بن نافل، رئيس مجلس إدارة الهلال، مع لاعبي الفريق في تدريبات مساء أمس، الأربعاء، للحديث عن الفوز على السد في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

الهلال وضع قدمًا في النهائي بعد الفوز في قطر على السد بنتيجة 4-1.

وذكرت صحيفة "الرياضية" أنّ بن نافل اجتمع مع اللاعبين في التدريبات وطلب منهم التركيز وتقديم أفضل ما لديهم لأجل الوصول إلى النهائي.

وأوضحت الصحيفة أنّ بن نافل شدد على أنّ بطاقة النهائي لم تُحسم بعد وكل شيء وارد في العودة مطالبًا بالمزيد من التركيز وبذل الجهد لأجل تقديم لقاء جيد في الإياب.

كما لم ينسى بن نافل الإشادة باللاعبين على المستوى الطيب الذي ظهروا به في مباراة الذهاب والخروج بنتيجة كبيرة.

جدير بالذكر أنّ لقاء الإياب يُقام يوم 22 أكتوبر المقبل في الرياض.