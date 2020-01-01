ما أشبه الليلة بالبارحة .. كيف تغير تأثير أجانب الاتحاد في آخر موسمين؟

الاتحاد يواصل المعاناة .. والبحث عن اللغز مازال جاريًا

معاناة مستمرة منذ فترة مع محاولات من إدارة نادي الاتحاد لحل اللغز المتسبب في تراجع مستوى الفريق خلال الموسمين الماضيين على الرغم من التعاقد مع صفقات مميزة من أجل حمل مسؤولية الفريق والعودة للمنافسات على البطولات مرة أخرى، وإثبات أن العميد ضمن الخمسة الكبار في الدوري السعودي للمحترفين.

ما أشبه الليلة بالبارحة، هذا ما يطلق على حال الاتحاد من الموسم الماضي للموسم الحالي، لا هناك اختلاف جوهري في أداء الفريق وقد يكون من سيء إلى أسوأ، ورغم تغيير المحترفين إلا أن أدائهم وأرقامهم متشابهة بطريقة قد تكون متطابقة، مع فارق بصيص للغاية، وليس أرقام المحترفين فقط، بل أرقام الفريق نفسه في ترتيب الدوري.

ونرصد لكم خلال التقرير التالي أرقام محترفي الاتحاد خلال الموسمين الماضيين، والاختلاف بين الموسم المنصرم وما قبله..

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في موسم 2018 – 2019، دخل الاتحاد الموسم وفي جعبته 8 محترفين وهم كارلوس فيلانويفا وفالديفيا وتياجو كارليتو وكريم الأحمدي وماتيو جورمان وألكسندر بيزيتش وجوناس دي سوزا ورومارينيو.

ورحل كلًا من فالديفيا وتياجو كارليتو وماتيو جورمان وألكسندر بيزيتش، وتعاقد بدلًا منهم مع مروان دا كوستا وسيكو سانوجو وألكسندر بريجوفيتش وجاري رودريجيز.

محترفو الهلال خاضوا في هذا الموسم 173 مباراة أحرز 26 هدفًا من 44 هدفًا سجلها الفريق في الموسم بشكل عام وصنعوا 15 آخرين.

واحتل الاتحاد وقتها المركز الـ10 برصيد 34 نقطة.

وفي موسم 2019 – 2020، دخل الاتحاد بـ7 محترفين وهم كارلوس فيلانويفا ولويس خيمينيز ومروان داكوستا وكريم الأحمدي وإيمليانو فيتشو وألكسندر بريجوفيتش ورمارينيو، من أجل إصلاح مستوى الفريق والعودة مرة أخرى للمنافسة على الألقاب.

وفي يناير الموسم المنصرم، ضم برونو أوفيني وويلفريد بوني وأنيس البدري وليوناردو جيل ومارسيلو جروهي، على حساب كلًا من فيلانويفا ولويس خيمينيز ومروان دا كوستا وفيتشو.

لم تخلتف الأرقام كثيرًا عن الموسم الذي سبقه، حيث خاض المحترفين 163 مباراة أي أقل بـ10 مباريات فقط، أحرزوا 26 هدفًا وصنعوا 15 أي مثل ما قدم محترفو موسم 2018- 2019.

واحتل الاتحاد المركز الـ11 برصيد 35 نقطة وأحرز 42 هدفا.

وبذلك من مقدرونا القول أن ليس هناك في الاتحاد شيء قد تغير بل ظل مهددًا بالهبوط حتى الجولات الأخيرة مثل موسم 2018 – 2019، فهل تستمر معاناة الاتحاد؟