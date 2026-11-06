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الدوري الألماني
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ماينز 05 ضد بايرن ميونخ في الدوري الألماني: كل ما تحتاج إلى معرفته قبل المباراة

القنوات الناقلة
ماينتس ضد بايرن ميونخ
ماينتس
بايرن ميونخ
الدوري الألماني
هاري كين
مايكل أوليسي

معاينة شاملة لمباراة ماينز وبايرن ميونخ في الدوري الألماني. نستعرض أخبار الفريقين والخطط الفنية والمستوى الحالي والمزيد.

معاينة مباراة ماينتس وبايرن ميونخ في الدوري الألماني

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الدوري الألماني - الجولة 9
كوفاسه أرينا

يحل بايرن ميونخ ضيفًا على ماينتس 05 المتعثر في ملعب ميوا أرينا، ضمن منافسات الدوري الألماني. وتنطلق المباراة الساعة 10:30 بتوقيت شرق الولايات المتحدة و14:30 بتوقيت غرينتش.

ماينتس المتعثر يواجه بايرن متصدر الدوري

خسر ماينتس أربعًا من آخر خمس مباريات خاضها في جميع المسابقات، منها ثلاث من آخر أربع مباريات له في الدوري الألماني. وكانت آخر خسائره أمام إلفرسبرغ بنتيجة 4-1، ليبقى في وسط الجدول قبل زيارة حامل اللقب.

SV Elversberg v 1. FSV Mainz 05 - Bundesliga 2026/27Getty Images

هل أصبح التعادل مشكلة لبايرن؟

تعادل بايرن ميونخ في أربع من آخر ثماني مباريات خاضها في جميع المسابقات. وسيكون التعادل 2-2 مع دورتموند محبطًا له بشكل خاص، بعدما هيمن على المباراة وبلغت أهدافه المتوقعة 4.48، لكنه استقبل هدف التعادل من فابيو سيلفا في الدقيقة 89. وسيقود هاري كين هجوم بايرن، بعد فوزه مؤخرًا بالكرة الذهبية وتوقيعه عقدًا جديدًا مع النادي، بمساندة مايكل أوليسي ولينارت كارل وألفونسو ديفيز.

Atletico de Madrid v FC Bayern München - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images

أبرز الإحصاءات وأخبار الإصابات

  • حصد ماينتس نقطة واحدة فقط من أصل 12 نقطة ممكنة على أرضه في الدوري.
  • يغيب عن بايرن لويس دياز وسيرج جنابري بسبب مشكلات في العضلة الخلفية للفخذ، فيما تحوم الشكوك حول مشاركة جمال موسيالا.

التشكيلتان المتوقعتان

ماينتس (352): زينتنر؛ دا كوستا، غروبر، بوتولسكي؛ كاتشي، لي، سانو، أميري، فيدمر؛ تيتز، بيكر.

بايرن (4231): نوير؛ لايمر، أوباميكانو، كيم، براون؛ كيميتش، بافلوفيتش؛ أوليسي، كارل، ديفيز؛ كين.

أخبار الفريقين والقوائم

التشكيلات المحتملة ماينتس ضد بايرن ميونخ

3-5-2
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ماينتس
ماينتس
التشكيل
بايرن ميونخ crest
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
4-2-3-1
روبين زينتيرروبين زينتيركاسبر بوتولسكيكاسبر بوتولسكيداني فييرا دا كوستاداني فييرا دا كوستاستيفان بيلستيفان بيلناديم أميريناديم أميريانتونتي كاسيانتونتي كاسيبول نيبلبول نيبلكايشو سانوكايشو سانوسيلفان فيدميرسيلفان فيدميرفيليب تيتزفيليب تيتزشيرالدو بيكرشيرالدو بيكرمانويل نويرمانويل نويرناثانيال براونناثانيال براونمين جاي كيممين جاي كيمكونراد لايمركونراد لايمردايوت أوباميكانودايوت أوباميكانولينارت كارللينارت كارليوزوا كيميشيوزوا كيميشألفونسو ديفيزألفونسو ديفيزمايكل أوليسيمايكل أوليسياليكسندر بافلوفيتشاليكسندر بافلوفيتشهاري كينهاري كين
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بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
3-5-2
ماينتس

التشكيلة الأساسية

بايرن ميونخ

المدرب

  • أورس فيشر
  • فنسنت كومباني

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