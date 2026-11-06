معاينة مباراة ماينتس وبايرن ميونخ في الدوري الألماني

الدوري الألماني - الجولة 9 7 نوفمبر 2026 - 09:30 كوفاسه أرينا

يحل بايرن ميونخ ضيفًا على ماينتس 05 المتعثر في ملعب ميوا أرينا، ضمن منافسات الدوري الألماني. وتنطلق المباراة الساعة 10:30 بتوقيت شرق الولايات المتحدة و14:30 بتوقيت غرينتش.

ماينتس المتعثر يواجه بايرن متصدر الدوري

خسر ماينتس أربعًا من آخر خمس مباريات خاضها في جميع المسابقات، منها ثلاث من آخر أربع مباريات له في الدوري الألماني. وكانت آخر خسائره أمام إلفرسبرغ بنتيجة 4-1، ليبقى في وسط الجدول قبل زيارة حامل اللقب.

Getty Images

هل أصبح التعادل مشكلة لبايرن؟

تعادل بايرن ميونخ في أربع من آخر ثماني مباريات خاضها في جميع المسابقات. وسيكون التعادل 2-2 مع دورتموند محبطًا له بشكل خاص، بعدما هيمن على المباراة وبلغت أهدافه المتوقعة 4.48، لكنه استقبل هدف التعادل من فابيو سيلفا في الدقيقة 89. وسيقود هاري كين هجوم بايرن، بعد فوزه مؤخرًا بالكرة الذهبية وتوقيعه عقدًا جديدًا مع النادي، بمساندة مايكل أوليسي ولينارت كارل وألفونسو ديفيز.

Getty Images

أبرز الإحصاءات وأخبار الإصابات

حصد ماينتس نقطة واحدة فقط من أصل 12 نقطة ممكنة على أرضه في الدوري.

يغيب عن بايرن لويس دياز وسيرج جنابري بسبب مشكلات في العضلة الخلفية للفخذ، فيما تحوم الشكوك حول مشاركة جمال موسيالا.

التشكيلتان المتوقعتان

ماينتس (352): زينتنر؛ دا كوستا، غروبر، بوتولسكي؛ كاتشي، لي، سانو، أميري، فيدمر؛ تيتز، بيكر.

بايرن (4231): نوير؛ لايمر، أوباميكانو، كيم، براون؛ كيميتش، بافلوفيتش؛ أوليسي، كارل، ديفيز؛ كين.

أخبار الفريقين والقوائم