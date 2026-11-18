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تحدث رئيس بايرن ميونخ هربرت هاينر مع رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز عن مايكل أوليسي خلال لقاء جمعهما الصيف الماضي.

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وأكد هاينر، في مقابلة مع تي أونلاين، أن مستقبل الدولي الفرنسي كان من بين الموضوعات التي ناقشاها خلال زيارته إلى مدريد، حيث ألقى كلمة احتفالية أمام خريجي المدرسة الجامعية لريال مدريد. وقال: «بالطبع، تحدثنا نحن الاثنان أيضًا عن مايكل أوليسي».

لكن هاينر أوضح أن بيريز أكد له خلال ذلك اللقاء أن ريال مدريد لم يتخذ أي خطوة لضم لاعب بايرن الهجومي في الصيف: «أكد لي أن ريال مدريد لم يجرِ أي محادثات معه أو مع وكيل أعماله على الإطلاق».

وخلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية على وجه الخصوص، تكررت الشائعات بشأن سعي ريال مدريد للتعاقد مع أوليسي. وبعد أن وعد بيريز الجماهير، في إطار حملته الانتخابية للرئاسة، بصفقة ضخمة على غرار كريستيانو رونالدو، أفادت وسائل إعلام عدة بأن المقصود هو لاعب بايرن البالغ من العمر 24 عامًا.

وذكرت صحيفة ليكيب مؤخرًا أيضًا أن زميلي أوليسي في المنتخب، كيليان مبابي وإبراهيما كوناتي، يحاولان بشدة إقناع لاعب بايرن ميونخ الاستثنائي بالانتقال إلى ريال مدريد.

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لكن بايرن لن يسمح على الأرجح برحيل أوليسي إلا إذا فشلت المحادثات بشأن تمديد عقده الحالي، الذي يستمر حتى نهاية يونيو 2029. وقال هاينر: «نحن مطمئنون، فما زال عقد مايكل أوليسي ممتدًا حتى 2029. هدفنا أن يبقى في بايرن ميونخ لفترة طويلة، وألا يُطرح موضوع ريال مدريد من الأساس».

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وعندما سُئل عما إذا كان النادي الألماني الأكثر تتويجًا بالدوري يستطيع أصلًا رفض عرض بقيمة 250 أو حتى 300 مليون يورو من نادٍ مهتم بضمه، قال رئيس بايرن: «أود أن أقتبس هنا من كارل هاينتس رومينيجه، الذي كان يقول كثيرًا حين شغل منصب الرئيس التنفيذي: ‹لسنا ناديًا يبيع اللاعبين، بل ناديًا يشتريهم›».

وأضاف هاينر أن هذه الفلسفة لم تتغير في بايرن ميونخ طوال تلك السنوات: «لا ينبغي النظر دائمًا إلى الجانب المالي وحده. يجب أيضًا النظر إلى مدى ملاءمة اللاعب لنا من حيث أسلوب لعبه وشخصيته وسماته الشخصية، وكذلك على المستوى الإنساني».

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واختتم بالتأكيد مجددًا وبكل وضوح: «مايكل يشعر بالراحة هنا، ويعرف ما الذي يوفره له بايرن ميونخ».

انتقل أوليسي من كريستال بالاس، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى بايرن ميونخ في صيف 2024 مقابل 53 مليون يورو. وسرعان ما أصبح لاعبًا أساسيًا لا غنى عنه في فريق المدرب فينسنت كومباني، إذ ساهم وحده في 53 هدفًا الموسم الماضي، سجل منها 22 هدفًا وصنع 31، خلال 52 مباراة رسمية.

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ويقدم الفرنسي أداءً جيدًا هذا الموسم أيضًا؛ إذ سجل 12 هدفًا وصنع سبعة بعد 15 مباراة في مختلف المسابقات.