ماونت: ويليان لاعب عالمي وأتعلم منه الكثير

مايسون ماونت نجم فريق تشيلسي يشيد بزميله البرازيلي ويليان ويؤكد أنه يتعلم منه الكثير من الأمور.

أشاد اللاعب الشاب مايسون ماونت نجم فريق تشيلسي بزميله البرازيلي ويليان وبما يقدمه للفريق في السنوات الماضية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ماونت لصالح الموقع الإلكتروني للنادي وتطرق خلالها للحديث عن اللقاء الأخير ضد توتنهام في ديربي لندن.

وقال ماونت: "ما قدمته في مباراة توتنهام يعد الأفضل بالنسبة لي حتى الآن لقد حققنا الفوز وذلك هو الأمر الأهم بالنسبة للفريق".

وأضاف: "أردنا أن نعطي الجماهير هدية مبكرة للأعياد لكن علينا أن نستمر في العمل ونتطلع للمستقبل، يجب أن نستمر في التركيز".

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وأكمل: "عانينا من الكثير من التشكيك بسبب النتائج الأخيرة لكن هذا الفوز كان مثاليًا بالنسبة لنا على كل المستويات سواء الفنية أو النفسية".

وأنهى تصريحاته بالإشادة بويليان: "هو لاعب من طراز عالمي وذكي للغاية، لقد كنت واحد من المعجبين به عندما كنت أصغر سنًا لذلك اللعب بجواره حاليًا يعد شرفًا كبيرًا بالنسبة لي، وأتعلم منه الكثير".

جدير بالذكر أن ماونت كان قد شارك أساسيًا لجوار ويليان في المباراة الأخيرة بديربي لندن ضد توتنهام وهي المواجهة التي انتهت بفوز البلوز بهدفين نظيفين على ملعب سبيرز.