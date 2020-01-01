ماونت: لم أتفاجأ بتألق أبراهام ومستقبل إنجلترا في أمان

صاحب الـ21 عامًا يرحب بالمنافسة طالما تصب في مصلحة الأسود الثلاثة

أصر لاعب وسط تشيلسي ماسون ماونت، على أنه لم يفاجئ قط بالبداية الموفقة لزميله تامي أبراهام، مؤكدًا أن الأخير يملك من الإمكانات والموهبة ما يكفي لزيادة غلته التهديفية.

وتأتي تصريحات ابن أكاديمية تشيلسي، بعد أقل من يومين على محاولة النادي غير الناجحة، للتوقيع مع رأس حربة جديد، لدعم صاحب الـ22 عامًا في هجوم البلوز فيما تبقى من الموسم.

ونجح الدولي الإنجليزي في تسجيل 15 هدفًا منذ بداية الموسم الجاري، منهم 13 على مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز، على بعد 3 أهداف فقط من متصدر ترتيب الهدافين جيمي فاردي، لكن في الآونة الأخيرة غابت أهدافه.

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وعن التوقف المفاجئ لأهداف تامي، قال ماونت للصحفيين "لست منزعجًا على الإطلاق لأنني أعرف بالضبط وضعه الحالي، منذ بدايتي مع النادي وأنا أعرف بشكل جيد وأعرف ما يستطيع أن يقدمه".

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وأضاف "بوجه عام. لم أفاجئ بما قدمه مع الفريق هذا الموسم، إذ أنني أعرف أنه بإمكانه تسجيل الكثير من الأهداف واللعب بشكل جيد، وإنه لأمر رائع أن نشاهده وهو يؤدي بشكل جيد".

وعن الصيام المفاجئ لتامي بتسجيل هدفين فقط منذ الرابع من ديسمبر على مستوى البريميرليج، قال "من الواضح أننا نركز على الأداء في كل مباراة، ونريد منه أن يقوم بدوره بشكل جيد ليزيد الضغط، وقد تعامل ببراعة حتى الآن، وكما قلت من قبل، هذه ليست مفاجأة كبيرة بالنسبة لي".

وعن التنافس بينه وبين متوسط ميدان ليستر سيتي جيمس ماديسون لحجز مكان في تشكيلة المنتخب الإنجليزي المشارك في يورو 2020، قال "نعم أعرفه بشكل جيد، إذ أنه من اللاعبين الجيدين بحق، وقد لعبنا ضد بعضنا البعض كثيرًا، وكان من الرائع اللعب ضده ومحاولة إيقافه في هذه المباراة (تعادل السبت الماضي 2-2)".

وختم حديثه "استمتعت بمواجهته في المباراتين، وأود القول بأن هناك كثير من لاعبي الوسط الإنجليز الشباب يطورون مستواهم في البريميرليج، وهذا أمر رائع للبلاد، وترى الناس يضعونا في مقارنات مع بعضنا البعض، حيث أن الكثير منا يمكن أن يلعبوا مع بعضهم والتعلم أيضًا من بعضهم البعض".