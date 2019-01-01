ماونت: فوز تشيلسي بدوري الأبطال 2012 مصدر إلهام لنا

ميسون ماونت يكشف كيف يرى في لامبارد ودروجبا نموذج في دوري أبطال أوروبا

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قال نجم تشيلسي الصاعد ميسون ماونت إن تتويج البلوز بلقب دوري أبطال أوروبا في 2012 بقيادة ديدييه دروجبا وفرانك لامبارد يمثل مصدر إلهام للجيل الحالي.

ويستعد تشيلسي لخوض مباراته الأولى في دوري أبطال أوروبا تحت قيادة فرانك لامبارد مساء اليوم أمام فالنسيا الإسباني ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات للبطولة.

وقبل المباراة، وقبل المشاركة الأولى لميسون ماونت في دوري أبطال أوروبا، تحدث اللاعب الشاب عن حماسه الشديد للمشاركة في البطولة لأول مرة وسماع موسيقى دوري الأبطال من أرض ستامفورد بريدج.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 16, 2019

وأضاف: "لدينا طموح من أجل الفوز بالبطولة، نعلم أن الحلم بعيد وفقًا للظروف الحالية، ولكننا يجب أن نؤمن بحظوظنا في أي وقت وألا نضع سقفًا لطموحاتنا"

وتابع: "في 2012 لم يكن تشيلسي مرشحًا للفوز باللقب، ولكنه فاجأ الجميع بقيادة فرانك لامبارد وديدييه دروجبا قلب الطاولة على الجميع وحقق اللقب في النهاية، هذا يمثل لنا مصدر إلهام"

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يذكر أن تشيلسي يقع في المجموعة الثامنة رفقة أياكس أمستردام الهولندي وفالنسيا الإسباني وليل الفرنسي في دوري أبطال أوروبا.