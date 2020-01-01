ماونت: زياش لاعب عالمي واللعب معه متعة

عودة قوية للنجم المغربي من الإصابة

أشاد نجم تشيلسي ميسون ماونت بزميله حكيم زياش بعد تألقه في المباراتين الأخيرتين عقب تعافيه من الإصابة ودخوله في تشكيل فرانك لامبارد.

وعانى الدولي المغربي مع الإصابات في انطلاقة الموسم، ولكن شارك وسجل أمام كراسنودار أوروبياً، ثم في مرمى بيرنلي بالدوري بعدها مباشرة.

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وعن ذلك علق ماونت قائلاً للإعلام: "نعرف ما هو قادر على فعله وتقديمه للفريق، هو لاعب من الطراز العالمي، وأن يدخل ويسجل في أولى مبارياته الأوروبية والمحلية يظهر روعته كلاعب".

وأكمل: "من الممتع اللعب معه، مهاري للغاية بالكرة ويعطي الكثير للفريق، هو لاعب جيد للغاية".

وختم: "يعطينا بعداً جديداً ويملك عيناً مختلفة في التمرير والعرضيات، ويعمل كثيراً بالكرة، أعطى الفريق جودة وثقة حقيقية، وأعطانا دفعة كبيرة".

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وانضم زياش منتصف الموسم الماضي من أياكس مقابل قرابة 47 مليون يورو، ولكن أصبح انتقاله رسمياً مطلع الموسم الجاري فقط.

ويلعب المغربي وتشيلسي مع رين في المباراة القادمة لحساب المسابقات القارية، ثم يخوض مباراة أمام شيفيلد يونايتد بالدوري المحلي بالسابع من نوفمبر.