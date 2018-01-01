ماوريسيو ساري: هدفنا حجز مركز بين الأربعة الكبار

ساري يتحدث حول طموحات تشيلسي للموسم الحالي

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تحدث المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني لنادي تشيلسي عن تطلعات الفريق بالنسبة للموسم الحالي، وذلك في اللقاء الصحفي عقب مباراة واتفورد. اختيارات المحررين ميسي وأوبلاك والفريق المثالي في الدوري الإسباني حتى الآن

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وانتصر تشيلسي على واتفورد بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب واتفورد، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من البريميرليج.

وبخصوص المباراة قال ماوريسيو ساري لـ بي إن سبورت: "أعتقد ربما كان بإمكاننا الفوز بنتيجة أكبر ولكننا أضعنا العديد من الفرص خلال شوط المباراة الثاني، ولكن المهم أننا حققنا الفوز في النهاية"

وأضاف: "إيدين هازارد لعب في كل المراكز الهجومية تقريبًا اليوم، لقد سجل ولعب كصانع ألعاب وصنع العديد من الفرص السانحة للتسجيل، لقد ظهر بشكل جيد للغاية"

وتابع: "سنحاول إنهاء الموسم ضمن أحد المراكز الأربعة الأولى، الهدف هذا الموسم هو البقاء في إطار المنافسة وحجز مقعد مؤهل لدوري أبطال أوروبا.

يذكر أن تشيلسي يحتل المركز الرابع برصيد 40 نقطة، بفارق 4 نقاط عن صاحب المركز الثالث مانشستر سيتي، وبفارق 11 نقطة عن المتصدر ليفربول