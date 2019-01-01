ساري: هازارد يستمتع باللعب في مركز رأس الحربة

ماوريزيو ساري المدير الفني لفريق تشيلسي يؤكد أن هازارد يقدم أفضل ما لديه من خلال التواجد بمركز رأس الحربة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب الإيطالي ماوريزيو ساري المدير الفني لفريق تشيلسي عن سعادته الغامرة بما حققه فريقه من انتصار على نيوكاسل ضمن لقاءات الجولة الـ 19 من الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها المدرب وأكد خلالها أنه يرى هازارد سعيدًا ومستمتعًا بالتواجد في مركز رأس الحربة.

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وقال ساري: "هازارد استمتع باللعب في مركز رأس الحربة، ليس في الشوط الأول، لكنني شعرت بذلك بشكل واضح خلال الشوط الثاني من اللقاء".

وأضاف: "دفاعيًا نحن نقوم بعمل رائع للغاية، لقد تلقينا ثلاثة أهداف فقط في أخر ست لمباريات، منهم هدف من ركلة جزاء، وأحد أسباب ذلك من رأيي أن هازارد يلعب في مركز المهاجم".

وأكمل: "موقفنا كان أفضل أمام نيوكاسل بوجود لاعبين آخرين في مركز الأجنحة وسجلنا بعد 10 دقائق بسبب المساحات التي ظهرت لنا بالمناطق الهجومية".

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واختتم تصريحاته: "الوضع أفضل في الوقت الحالي لكن لا يزال علينا أن نتطور داخل منطقة الجزاء وعندما تكون الكرة خارجها، فمن المستحيل لهازارد أن يبقى بداخلها طوال الوقت".

جدير بالذكر أن لقاء السبت الماضي الذي أقيم على ملعب ستامفورد بريدج كان قد انتهى بفوز تشيلسي بهدفين مقابل هدف وحيد.