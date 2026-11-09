متهم بتعنيف وحبس ابنته .. الأمن يتدخل بعد شجار في الشارع بين ماورو إيكاردي وواندا نارا

يوم الجمعة الماضي، توجهت السيدة على عجل إلى منزل اللاعب في نورديلتا، وهي مدينة تقع على بعد حوالي 30 كيلومترًا من بوينس آيرس. واندلع شجار عنيف بينهما في الشارع، مما استدعى تدخل قوات الأمن. وقد بدأ كل شيء - حسبما ورد في الشكوى التي قدمتها السيدة البالغة من العمر 39 عامًا إلى النيابة العامة في تيغري - بعد أن «وبخ شريكها السابق ابنتهما البالغة من العمر 11 عامًا وحبسها في غرفتها. ثم طلبت الطفلة المساعدة عبر جهاز كمبيوتر محمول و«واتساب»".

ووفقاً لما كشفت عنه مصادر في الأرجنتين، تم فتح تحقيق بشأن إصابات مزعومة. كما رفض اللاعب تسليم جهاز الكمبيوتر المحمول الذي أرسلت منه الطفلة رسالتها إلى الشرطة.

"مُنع إيكاردي من الاقتراب من ابنته لمدة 45 يومًا"، كما كتبت صحيفة «إل كلارين» في مقال نُشر قبل ساعات قليلة، وتابعت قائلةً: "ينص أمر المحكمة على أنه لا يجوز للاعب الاقتراب لمسافة تقل عن 300 متر من منزل الطفلة أو من أي مكان آخر قد تتواجد فيه. كما يُحظر عليه التواصل مع الفتاة بأي شكل من الأشكال، سواء شخصياً أو عبر الهاتف أو الرسائل النصية أو وسائل التواصل الاجتماعي أو عن طريق طرف ثالث".

كما صدر قبل ساعات قليلة بيان من اللاعب جاء فيه: «ماورو إيكاردي لم يضرب ابنته قط. وبحسب تقرير خدمة الطوارئ التي قدمت لها المساعدة؛ لم يتم العثور على أي إصابات. ونأسف، مرة أخرى، لأن الفتيات الصغيرات يتعرضن للاستغلال كأداة في نزاع بين البالغين».