ماني يكشف أسرار الحديث بينه وبين صلاح عقب الفوز بأمم إفريقيا

تُوج منتخب السنغال مساء أمس بكأس أمم إفريقيا بعد فوزه على نظيره المصري بركلات الجزاء الترجيحية عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي من المباراة النهائية بالتعادل السلبي.

النجم السنغالي "ساديو ماني" توجه عقب الفوز تجاه زميله في ليفربول "محمد صلاح" ليُواسيه وقد تحدث معه لعدة دقائق قبل أن يعود إلى زملائه للاحتفال باللقب الثمين.

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ماني أبدى سعادته البالغة بالفوز بكأس أمم إفريقيا خلال تصريحاته عقب اللقاء لقناة "بي إن سبورتس" القطرية، مؤكدًا أنه يعيش لحظات لا تُصدق.

وأضاف "شيء لا يصدق بصراحة، الأمر كان صعبًا لكننا حققنا المطلوب في النهاية، كنا نؤمن بقدرتنا على الفوز بكأس أمم إفريقيا وقد وفقنا الله في الحصول عليه، الحمد لله والشكر لكل الشعب السنغالي الذي وثق بنا".

صاحب الـ29 عامًا كشف أسرار حديثه السريع عقب النهائي مع محمد صلاح، بقوله "قلت له أنه يبقى دومًا لاعبًا كبيرًا، وأنني أكن له كل الاحترام، أراد الفوز باللقب ولم يُوفق في ذلك، لكن مازال أمامه الكثير من التحديات ومنها كأس أمم إفريقيا 2023 التي ستُقام في ساحل العاج".

يُشار إلى أن صلاح وماني يقودان هجوم ليفربول منذ موسم 2017-2018، حيث وصل السغنالي أولًا قادمًا من ساوثامبتون صيف 2016، ومن ثم انضم المصري للريدز قادمًا من روما صيف 2017.

اللقب القاري هو الأول في تاريخ السنغال في كأس أمم إفريقيا، وكان ماني وزملاءه قد خسروا نهائي 2019 أمام الجزائر، فيما خسر صلاح المباراة النهائية أمام الكاميرون في نسخة 2017.