ماني يغيب عن أولى مباريات السنغال للإيقاف

قرار الكاف يرجع للتصفيات..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكد أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال غياب نجم ليفربول ساديو ماني عن مباراة المنتخب الافتتاحية لكأس أمم إفريقيا ضد تنزانيا في المجموعة الثالثة.

يأتي ذلك نظراً للإيقاف، حيث تلقى ماني إنذارين خلال التصفيات، الأول في فوز السنغال 1-0 على غينيا الاستوائية في 17 نوفمبر، والثاني في الفوز 2-0 ضد مدغشقر في 23 مارس.

وقال سيسيه لبي بي سي سبورت:"غيابه لا يجب أن يزعجنا، بالتأكيد وجود ساديو يفيدنا ولكن بدونه نبقى أقوياء".

وأضاف:"لقد قرر الكاف (الاتحاد الإفريقي)، لذلك لن نبقى في هذا الموضوع".

وتقام مباراة السنغال وتنزانيا في الثالث والعشرين من الشهر الجاري على ملعب 30 يونيو.

يذكر أن ماني أنهى الموسم الحالي بطلاً لدوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام هوتسبر، ووصيفاً للدوري الإنجليزي بفارق نقطة عن البطل مانشستر سيتي.