ماني يُشاطر صلاح الرأي بعد تخطي سالزبورج بشق الأنفس

هكذا تحدث ثنائي ليفربول بعد تجاوز ممثل شركة مشروبات الطاقة بصعوبة بالغة

اتفق ثنائي هجوم ليفربول محمد صلاح وساديو ماني، أن مواجهة ريد بول سالزبورج، تعقدت تمامًا، بعد العودة المذهلة للمنافس بالتعادل مع الريدز بنتيجة 3-3.

ورغم تقدم حامل اللقب بثلاثية نظيفة في البداية، إلا أنه تنازل عن مثلهم دفعة واحدة، بواقع هدف في نهاية الشوط الأول واثنين مع بداية الحصة الثانية، قبل أن يوقع صلاح على هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه، ليفوز في النهاية بنتيجة 4-3.

وبعد المباراة قال الفرعون لشبكة بي إن الرياضية "أعتقد أن المنافس لعب مباراة جيدة، خاصة بعدما نجحوا في تسجيل ثلاثة أهداف في مرمانا، وهذا ما ضاعف من صعوبة المباراة علينا".

وأضاف "نحاول التركيز على كل مباراة، وعندما نتقدم بالثلاثة، منطقيًا أن نسجل المزيد، لكن كما قلت، جعلوا الأمر صعبًا علينا، لكني سعيد بالنقاط والثلاث والليلة".

أما ساديو ماني، فقال لشبكة بي تي البريطانية "إن سالزبورج من الفرق الجيدة، ورغم تقدمنا 3-0، لكنها ظلت مباراة صعبة بعد عودتهم في النتيجة، لكننا حققنا الفوز عن جدارة. لأكون صادقًا، كنت أعرف جيدًا سالزبورج لأنني قضيت هناك عامين ونصف، فهم لا يستسلمون، وهذا ما حدث أمامنا، لكن في النهاية حققنا المطلوب".