ماني يزاحم صلاح في الصراع لكسر رقم جيرارد الأوروبي

ومحمد صلاح لم يكتف بالمشاهدة

افتتح السنغالي ساديو ماني مهرجان أهداف ليفربول أمام ريد بول سالزبورج النمساوي، في سهرة "أنفيلد روود" لحساب الجولة الثانية لدوري مجموعات أبطال أوروبا.

وتكفل أسد التيرانجا بتسجيل أول أهداف الريدز في حملة الدفاع عن اللقب للموسم الثاني على التوالي والوصول للمباراة النهائية للعام الثالث على التوالي، بلعبة جماعية مع روبرتو فيرمينو، ختمها بتسديدة رائعة في الشباك.

بهذا الهدف، يكون ماني قد وصل لهدفه الـ15 مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا، بعيدًا عن الأدوار التمهيدية الإقصائية، على بعد 6 أهداف من معادلة رقم الأسطورة ستيفن جيرارد، الذي سجل 21 هدفًا في دوري الأبطال بعيدًا عن نفس المرحلة.

وقبل انتهاء الشوط الأول، عاد صلاح لمكانه كثاني أكثر لاعبي ليفربول تسجيلاً باستثناء الأدوار التمهيدية، بالتوقيع على هدفه الـ16.

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تجدر الإشارة إلى أن نتيجة الشوط الأول للمباراة انتهى بتقدم ليفربول بثلاثية مقابل هدف، وذلك بعد البداية غير الموفقة ليورجن كلوب ورجاله، بالهزيمة أمام نابولي بهدفين نظيفين في المباراة الافتتاحية لدوري المجموعات.