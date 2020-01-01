طفل الاحتياجات الخاصة السبب في تغيير ماني لاحتفاله!

ساديو ماني نجم ليفربول يحقق أمنية لطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة ويحتفل على طريقته!

حقق النجم السنغالي ساديو ماني حلم أحد الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة خلال مواجهة فريقه الأخيرة ضد كريستال بالاس.

جاء هذا بعدما سجل نجم هجوم ليفربول الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة الـ 35 من عمر اللقاء، فذهب واحتفل بشكل جديد عليه.

قام ماني برفع يده للسماء وابتسم بشكل واضح وهو الأمر الغير مألوف بالنسبة له، لكن اليوم ظهر السبب خلف ذلك الاحتفال.

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ماني كان قد تحدث عبر الفيديو مع أحد الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وسأله إذا ما كان هناك احتفالًا بعينه يريد منه تقليده.

فقام الطفل بوصف الاحتفال لماني عبر الفيديو ورفع يده للسماء، وقال لها: "هذا الاحتفال من أجل جدي".

He did it



Just the absolute main fella



Best moment of the day pic.twitter.com/kP5vuQjnqg — The Anfield Wrap (@TheAnfieldWrap) December 19, 2020

وكان ليفربول قد حقق الفوز في لقاء اليوم بسبعة أهداف مقابل لا شيء، ليستمر في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي التي اقتنصها بعد الفوز على توتنهام بهدفين لهدف في منتصف الأسبوع.

جدير بالذكر أن ماني كان قد غادر ملعب مباراة الأمس غاضبًا في الدقيقة الـ 57 ليحل المصري محمد صلاح بديلًا له ويصنع هدف ويسجل هدفين في الدقائق الأخيرة.