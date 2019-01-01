ماني يحطم الأرقام بهدفه في ولفرهامبتون

ساديو ماني نجم فريق ليفربول يحطم أكثر من رقم بعد تسجيله في شباك ولفرهامبتون بالجولة الـ 38 والختامية من الدوري الإنجليزي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

سجل ساديو ماني نجم فريق ليفربول هدفًا في شباك فريق ولفرهامبتون ضمن لقاءات الجولة 38 والختامية من البريميرليج.

جاء هذا الهدف ليضرب به ماني أكثر من رقم خاص به في الموسم الجاري، عقب أن وصل للهدف رقم 21 له في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

9 – Sadio Mane has now scored the opening goal of the game on nine separate occasions in the Premier League, the joint-most of any player this season alongside Mohamed Salah. Tone. — OptaJoe (@OptaJoe) May 12, 2019

وافتتح ماني التسجيل للمرة التاسعة هذا الموسم في الدوري الإنجليزي مع ليفربول، ليتساوى مع محمد صلاح الذي يحمل نفس الرقم.

كما كان هدف ماني هو الـ 17 له على ملعب أنفيلد، كثالث أكثر لاعب في أوروبا يسجل على أرضه خلف كل من مبابي وميسي برصيد 19 هدفًا لكل منهما.

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وبنفس الرصيد من الأهداف يتصدر ماني ترتيب نجوم البريميرليج الذين سجلوا على ملعبهم أمام أجويرو الذي يملك 15 هدفًا وأوباميانج وصلاح بـ 13 هدفًا، ورحيم سترلينج بـ 12 هدفًا.

جدير بالذكر أن فريق ليفربول بحاجة لتحقيق الفوز في لقاء اليوم مع تعثر مانشستر سيتي من أجل الحصول على لقب الدوري.